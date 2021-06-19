世衛：Delta正成為主流病毒株 已擴散到超80國且持續突變

在印度首先發現的B16172新冠病毒變體被世衛組織命名為Delta

世界衛生組織（WHO）首席科學家周五（6月18號）表示，最早出現在印度的Delta變異病毒株，比其他的變體更具傳染性，已成為全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）流行的主要病毒株。

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世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在記者會中說，這是因為Delta變異病毒“傳染力顯着增強”。斯瓦米納坦說，變異株正在傳播導致全球情勢持續變化。科學家需要更多關於Delta變異株的資料，包括對疫苗效力的影響。 世衛組織也正密切關注有多少人感染、其中有多少人住院及重症。

報道稱，研究顯示，Delta病毒的傳染力比最早在英國發現的Alpha變異病毒高60%，而Alpha又比2019年底在中國武漢出現的原始病毒株更具傳染力。

世衛組織16日表示，Delta變異株已擴散到超過80國，並持續突變。隨着一些國家在民眾施打疫苗正逐步走出解封，試圖恢復正常生活之際，Delta 變異病毒高傳播力為這種趨勢蒙上一層陰影。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，目前美國新增確診病例中，感染Delta病毒株的患者就佔10%，超過上周的6%。 CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天呼籲美國人接種疫苗對抗新型冠狀病毒，她同時也預期Delta將成為美國主要流行的病毒株。她說，從高度傳染力來看，雖然Delta病毒株很令人擔憂，“但我們的疫苗有效”，一旦接種，就對Delta病毒有防護力。

英國近來也發現Delta變異株在境內流行，感染Delta的人數已超過Alpha感染者。目前英國新增確診病例中，超過60%是感染Delta病毒株。英國首相約翰遜14日晚已經宣布，鑒於變異新冠病毒正在快速傳播，英格蘭地區將推遲4周執行最後階段的“解封”措施。

世衛上月已將Delta列為“高關注變異株”。被列為“高關注”，意味這種病毒傳染力更強、更致命，或現有疫苗及療法較難對付。 世衛官員16日表示，有報告稱Delta變異株會造成更嚴重的癥狀，但還需要更多研究來證實這些說法。不過，有跡象顯示，Delta可能會引發與其他變異株不同的癥狀。

英格蘭公共衛生署14日公布一項分析，內容顯示，施打兩劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗或阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，對預防因感染Delta而住院的風險非常有效。