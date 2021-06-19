譴責政變，聯合國大會罕見通過決議 呼籲“防止武器流入”緬甸

聯合國大會周五通過決議，譴責緬甸政變，呼籲“所有成員國防止武器流入該國”，同時要求緬甸軍方尊重去年11月大選結果，釋放民選領導人昂山素季等政治犯。這是聯合國大會罕見採取的一種立場，但該不具約束性的決議並未提出對緬甸實施全球武器禁運。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道指，聯合國大會共193個成員國中119國對該決議投下贊成票，中國與俄羅斯等36 國棄權，白俄羅斯投下唯一的反對票。

決議由列支敦士登發起並得到西方國家支持，在參與了決議文本協商的東盟十國中，只有文萊、柬埔寨、老撾和泰國四國棄權。

此次投票的另一特別之處是，緬甸政變後被軍方宣布解職緬甸駐聯合國大使莫吞(Kyaw Moe Tun）繼續挑戰軍政府，投票贊成該決議案。莫吞在投票結束後表示，對聯合國經三個月時間才通過該決議、而且沒有更明確規定武器禁運而感到遺憾。

報道指，聯合國大會很少通過譴責軍事政變或呼籲限制供應武器的決議。歐洲聯盟駐聯合國大使史庫格（Olof Skoog）表示，“這是迄今為止對緬甸局勢最廣泛、最普遍的譴責，決議傳遞強有力的訊息，即不承認軍政府的合法性，譴責其對本國人民的虐待和暴力，表明其被世界各國所孤立”。

聯合國秘書長古特雷斯在投票前表示， “我們必須為恢復民主創造條件“，希望大會發出“非常明確的信息”。

這份由 50 多個國家共同發起的文本還呼籲實施東盟五點計畫，包括任命一名特使，並敦促緬甸武裝部隊“立即停止一切針對和平抗議者的暴力行為”。同時決議還呼籲讓人道組織暢通無阻地進入緬甸、聯合國特使布爾格納 (Christine Schraner Burgener)訪問緬甸等。

從今年二月起就一直呼籲對緬甸實施武器禁運的國際人權組織--人權觀察表示，聯合國大會決議對成員國的呼籲很明確：停止向緬甸供應武器”，他說， “軍政府部隊數月來的暴行和嚴重侵犯人權的行為一再表明，任何政府都不應該向他們輸送一顆子彈。聯合國安理會現在應該介入並通過決議，對緬甸實施全球武器禁運，”

據聯合國和政治犯援助協會 (AAPP)的數據，自 2 月 1 日緬甸軍方政變以來，已有 860 多名平民喪生。