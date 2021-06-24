德美就應對中俄挑戰目標達成一致，辦法尚未談妥

美國國務卿布林肯本周的德國之旅，重點包括旨在提醒全球重視反猶主義而簽訂“美德猶太人大屠殺相關對話倡議書”，與其他16方代表商議利比亞停火，共商利比亞前路，克服俄羅斯北溪天然氣2項目上與德國等的分歧，重申美國回歸多邊主義，以及如何應對中國。有關中俄話題，德美在目標上達成一致，具體實施辦法尚未談妥。布林肯接下來將訪問法國，意大利，梵蒂岡。點擊以下視頻與內文，了解詳情。

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RFI STUDIO © Ninan WANG/ RFI STUDIO

有關中國，布林肯表示：本次與德方見面的促成因素之一，雙方並非要限制中國，或者牽制中國，而是想要捍衛秩序，並非針對中國，而恰好挑戰秩序者當中，有中國而已，“我們要維護的是我們幾十年來共同建立，傾注心血的，基於規則的自由開放的國際秩序。 如果有人以任何方式挑戰該秩序，我們將站出來捍衛它。 這不是針對中國， 這是關於捍衛秩序”。他還告誡全球重視新疆維吾爾族人強制勞動的嫌疑，警告包括德國大眾汽車在內的跨國公司勿從新疆強制勞動當中獲利。

默克爾表示：“我認為，本次雙方尋到了一個共同的基礎，不僅辨別出國際地緣政治挑戰，且都同意對其採取聯合行動，對俄羅斯如此，對中國如此，在德美因利益而結成哪些聯盟的問題上，也是如此。在這方面，我們將繼續交流”。

有關俄羅斯北溪2號天然氣項目，布林肯稱美國新政府上任時，該項目設備已完工超過90%，因此需要德美共同在這一遺留問題上，做出積極的行動，確保歐洲能源安全不受影響，確保烏克蘭或其他任何歐洲成員不受損。拜登也在上個月稱，阻止北溪2號已經為時太晚，現如今最好爭取和能德國合作。美方曾透露，希望德國能參與夠勾勒出一種機制，使得俄羅斯一旦繼續向烏克蘭施壓，美歐可以祭出制裁；在管道繞開烏克蘭的情況下繼續向烏克蘭支付等等。

默克爾本人希望促成這一俄羅斯能源輸送管線。俄德均強調這是一項純商業項目，尤其是德國堅信，俄羅斯天然氣能夠幫助其擺脫對煤炭與核能的依賴。目前德國的進口天然氣當中，40%來自俄羅斯。這也是為什麼在俄羅斯監禁納瓦爾尼事件發酵時，默克爾選擇頂住布魯塞爾壓力的原因之一。不過，美國駐烏克蘭前任大使斯蒂芬-皮非近期表示，“柏林對俄羅斯管道的熱情度明顯下降，但沒有任何人準備好官方叫停它”。

美國，波蘭，波羅的海國家等極力反對北溪2號天然氣項目，擔心俄羅斯趁機以能源為要挾，擴張其勢力版圖。烏克蘭也尤其擔心俄羅斯能源將成為普京的強力擴張工具之一。對此，本次德國外長馬斯在與布林肯會面後表示：“德方理解華盛頓方面有關北溪天然氣項目的擔憂，因此將儘力不讓其成為普京向烏克蘭施壓的槓桿。德國一直都曾這麼做，現在也會讓烏克蘭在北溪之外，有其他的天然氣獲取途徑”。但在具體解決時間表的安排上，本次雙方沒有打通分歧。