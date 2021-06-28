為紀念南海仲裁案菲律賓參議員提議設立“西菲律賓海勝利日”

據中央社報道，菲律賓參議員漢迪夫洛斯周一提案，希望將每年到7月12日定為“全國西菲律賓海勝利日”，以紀念菲律賓於2016年在南海裁決中勝出，以及前總統阿基諾三世當局為此所做的努力。

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西菲律賓海（中國稱南海）是菲律賓主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。阿基諾三世於2010年至2016年擔任菲律賓總統。阿基諾三世於 2013 年授權向位於荷蘭海牙的國際仲裁法庭提出申訴，質疑中國在南中國海的全面主張的有效性。菲律賓基本上贏的了裁決，但中國拒絕加入仲裁併駁回仲裁法庭 2016 年的裁決。

漢迪夫洛斯28日發布新聞稿表示，她今天在參議院提案時說，阿基諾三世“是我們2016 年在海牙得勝之父”。漢迪夫洛斯說：“如果不是他堅定地投入，將菲律賓置於首位，我們不會在國際法上取得具有里程碑意義的法律裁決…因為我們在海牙的勝利，面對每次中國侵略，國際社會才有勇氣跟菲律賓站在同一邊”。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國“對南海水域資源無歷史性權利”，並表示“藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利”。

漢迪夫洛斯議案中提到，西菲律賓海可能蘊藏高達55.1兆立方英尺的天然氣和54億桶石油。這是“充沛的能源來源，可能能為至少下一代的菲律賓人確保菲律賓的能源安全與獨立”。她表示，考慮到菲律賓與中國的領土爭議仍未解決，這持續讓菲律賓漁民無法在這個海域行使他們的傳統捕魚權。“透過一個特別的紀念日，讓這個國家在海牙具有里程碑意義的法律勝利在我們的人民心中永存，至關重要”。

杜特爾特上任後，為與北京當局改善關係，曾擱置南海仲裁結果數年。但面對日益增強的國內壓力，加上期盼與中國共同開發南海資源，杜特爾特2019年8月5月訪中時，首度向中國國家主席習近平提起南海裁決，但習近平重申不承認這項仲裁案。

杜特爾特去年9月在聯合國大會發言時說，南海仲裁結果已經是國際法的一部分，“我們堅決反對削弱它的企圖”。但今年5月，面對反對陣營指責他在南海主權議題立場軟弱，杜特爾特一度反擊表示，在現實生活中，“那張紙（南海仲裁裁決）在國家間什麼都不是”，“那隻是一張紙，我會把它扔到廢紙簍”。