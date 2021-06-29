俄羅斯新冠死亡人數創新高

俄羅斯星期二通報過去24小時有652人染疫死亡，創下新冠疫情爆發以來單日死亡人數新高。俄羅斯當局將近期感染COVID-19人數激增，歸咎於Delta變異株和許多民眾不願接種疫苗。Delta變異株病例占所有新增病例約9成。

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中央社報道，研發俄羅斯「衛星-V」疫苗的加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）副所長洛古諾夫今天表示，衛星-V對抗Delta變異株的效力高達約90%。克里姆林宮今天表示，由於民眾對疫苗的需求低迷，俄國將無法達到秋季前讓60%人口接種疫苗的目標。

將在7月2日舉辦2020年歐洲國家杯8強賽事的城市聖彼得堡，也通報單日不治人數創下119人新高紀錄。俄羅斯正努力因應由高傳染性Delta變異病毒引發的染疫人數激增狀況。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）說，首先在印度發現的Delta變異病毒占首都確診病例9成。

一些專家說，俄羅斯大幅降低報告新冠死亡人數，只統計驗屍被發現染疫為主要死亡原因的病例。

俄羅斯全國確診數新增2萬616人，染疫總數已達到近550萬人。根據法新社統計，俄羅斯確診數在全球排名第5。