有專家建議突破世衛由G7組建機構調查病毒來源

美聯社周五（7月2日）獨家報道說：一些專家，包括與世衛組織關係密切的專家都表示，美國和中國之間的政治關係非常緊張，由世衛組織領導的調查不可能獲取可信的答案。他們認為，現在需要的是一次廣泛的獨立調查，與1986年俄羅斯發生的切爾諾貝利核災難調查類似。

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美聯社引用美國喬治城大學世衛組織公共衛生法和人權合作中心主任勞倫斯·戈斯汀（Lawrence Gostin）的話說，“我們如果依靠世衛組織，就將永遠不可能找到病毒來源。而一年半來，世衛組織一直任由中國擺布，非常清楚，世衛不可能查出真相。”

戈斯汀表示，美國等國家可以通過自己的情報部門把各種線索拼湊起來，修改國際衛生法，賦予世衛組織所需要的權力，或者另外組建一個新的機構專門負責調查。

世衛組織的第一階段任務需要中方的同意，從世衛專家入境，到調查的全部議程和調查報告都要經過中國認可。這被美國羅格斯大學分子生物學家理查德·艾布萊特（Richard Ebright）稱之為“胡鬧”。他說，確定病毒是否來自動物，或者來自實驗室泄露，這首先是一個科學問題，是超出世衛專業範圍且具有政治影響的一個問題。

美聯社在去年12月進行的一項調查發現，北京對新冠病毒方面的研究論文施加了多種限制，強令所有有關論文都必須經過中央機構的審查。

世衛組織顧問小組成員傑米·梅茨爾（Jamie Metzl）和他的一些同事提出了一項建議，主張有關方面研究由工業七國集團成立一個新的調查組負責調查的可行性。

美國哥倫比亞大學教授傑弗里·薩克斯（Jeffrey Sachs）表示，美國必須願意讓美國的科學家接受嚴格的調查，並且認可他們與中國科學家可能負有同樣的責任。

薩克斯說：“美國對武漢實驗室的研究活動有深度參與。”他這裡指的是美國為這些實驗室進行的引起爭議的試驗和尋找引發疫情的動物病毒活動提供了經費支持。

薩克斯表示，“那種認為中國行為惡劣的觀點從一開始就把這次調查置於一個錯誤的前提之上。如果實驗室工作（對疫情爆發）負有某種責任，那麼一個很大的可能是，共同參與這項科學研究的美國和中國都有責任。”