獲准對判決審查 祖馬入獄服刑延期

南非前總統祖馬在恩坎德拉的住所前向他的追隨者講話 2021 7 4

周日（7月5日）是被判罪入獄的南非前總統祖馬向警方自首的最後一天，但在最後期限到期的僅幾小時前，祖馬召開記者會宣布自己將不會入監 。

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79歲的南非前領導人祖馬因多次拒絕在反腐敗調查委員會面前作證，6月29日被南非最高法院以藐視法庭罪判處15個月有期徒刑。本周日是法庭規定他自首的最後期限。但法院在周六接受了祖馬提出要求對其判決進行審查的要求，意味着至少在 7 月 12 日舉行新的聽證會之前他將免於關押入監。

周日祖馬在新聞會上笑着宣布，自己今天不需要進監獄，根據法庭判決，他到周日晚上前必須去警察局自首，否則警方將受命在三天內拘捕他入監開始服刑。

法新社報道援引南非憲法專家說，從技術上說，新的聽證會應不會暫停憲法法院的判決，之前對祖馬所做的被稱為“歷史性”的判決並不能成為上訴的理由。

祖馬周日說：“在沒有審判的情況下將人送進監獄是對正義的嘲弄，” 他同時表示“在嚴重的疫情時期把我送進監獄，在我這個年齡，就像判處我死刑一樣。” 稍早前祖馬在其位於恩坎德拉的住所前向眾多前來表達支持的民眾說，法官“侵犯了他的權利”。

一位祖馬的支持者告訴法新社：如果警察“來這裡逮捕祖馬，他們必須先要經過我們”。

由於擔心緊張局勢，非洲人國民大會已向恩坎德拉所在的東部地區派出代表團呼籲當地民眾冷靜克制，同時加強了警方安保。

祖馬目前面臨敲詐、賄賂、掠奪公共資金等16項指控，涉及包括南非政府1999年以近50億美元從五家歐洲軍火公司購買戰鬥機、巡邏艇等軍購案。因深陷醜聞祖馬被迫結束其九年執政而辭職，接替他的南非現總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 目前正致力於打擊南非腐敗現象，並與南非副首席大法官佐多領導的反貪調查委員會積極合作。