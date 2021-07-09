輝瑞/ BioNTech計畫申請施打第三劑加強疫苗授權

美國輝瑞和德國合作夥伴BioNTech表示，計畫在“未來幾周內”向監管機構申請授權，為民眾接種第三劑新冠疫苗，特別是針對美國和歐洲地區。加強劑旨在對已完成兩劑疫苗接種的人提供增強的免疫保護。

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輝瑞/BioNTech在其聲明中說：“正在進行的第三劑疫苗試驗結果令人鼓舞”，初步數據顯示，在接種兩劑疫苗6 個月後再給予加強劑具有一致的安全性，同時抗體水平獲得提高，較只打兩劑的抗體水平提高“5到10倍“。其免疫有效性包括針對南非 Beta 變異病毒。

兩公司表示，該研究結果將發表在科學期刊上，並計畫在未來幾周內將數據提交給美國食品藥品監督管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）等監管機構。

聲明同時指出，其疫苗在實驗室中對 Delta 變種病毒顯示出良好效果，因此預計第三劑將同樣能夠增強對抗免疫力，目前正在進行測試以“證實這一假設”。

聲明說，基於在以色列見到接種兩劑疫苗的效力在六個月後下降，認為完成接種兩劑疫苗後的六至十二個月內，可能要打第三針。

美國食品藥品監督管理局和歐洲藥品管理局對此反應謹慎，表示正在研究是否有施打加強劑的需要。兩機構在周四晚間聯合發布的聲明中說，“已經完成疫苗接種的美國人目前沒有需要打加強針”，但聲明也補充表示，“如果科學證明需要施打加強劑，我們也為此做好準備”。

另據報道，輝瑞/BioNTechs也正在研發一種針對Delta病毒的疫苗，首批已經在德國生產，預計8月開始臨床研究，但投入使用前仍要先獲得監管部門批准。