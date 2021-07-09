難了，巴基斯坦是塔利班大後方

阿富汗發言人說塔利班首領和傷員都在巴基斯坦2021年7月9日

在美國幾乎完成撤軍之際，加緊搶佔地盤的塔利班宣稱，他們已控制了全國398個縣中的250個。但阿富汗國防部發言人反駁稱，若真如此，塔利班為什麼將其死傷人員都送到巴基斯坦？"此話另一層面顯示，巴基斯坦是塔利班的大後方。

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阿富汗反叛武裝塔利班的官員德拉瓦7月9日在莫斯科記者會上聲稱，他們已控制阿富汗398個縣中的250個。

之前，7月7日在塔利班攻打阿富汗巴德吉斯省首府瑙堡（Qala-i-Naw）時，當地政府稱，塔利班自5月以來奪取了阿富汗農村大片土地，並向幾個主要城市靠近。

但是據阿富汗國防部發言人法瓦德-阿曼7月9日說："如果（塔利班）控制了如此大比例的領土，那麼為什麼他們的領導人住在巴基斯坦而不能來阿富汗？"他們為什麼要把他們被打死或受傷的戰士送到巴基斯坦？"

發言人法瓦德-阿曼這裡所指的，應該是阿富汗與巴基斯坦交界的普什圖部落地區。塔利班早將那裡變成了根據地。

美國總統喬-拜登在一次演講中宣布，華盛頓在阿富汗的軍事任務將於8月31日結束，這個日子距離美軍開始在阿富汗執行任務已近20年。拜登還說，阿富汗並非不可避免地落入塔利班之手。他稱，阿富汗當局有"能力"確保政府的連續性。

但是塔利班現在掌握着阿富汗從西部的伊朗邊境到東北部的中國邊境的弧形領土。塔利班周五聲稱奪取了與土庫曼斯坦接壤的一個主要邊境哨所，此前幾個小時，塔利班宣布奪取了與伊朗接壤的最重要的邊境哨所，該哨所也位於阿富汗西部的赫拉特省境內。

阿富汗總統阿什拉夫-加尼周四承認，該國正在經歷 "最複雜的過渡階段之一"。他說："國家可以得到控制，並表示對其政府管理危機的能力有信心。

塔利班發言人蘇海爾-薩欣（Suhail Saheen）告訴法新社，他相信 "和平解決方案"，但塔利班叛亂分子似乎對與政府對話興趣不大，在多哈舉行的官方談判也陷入僵局。

法新社說，塔利班自從2001年底被美國領導的國際聯盟推翻以來，從未如此強大過。