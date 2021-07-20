火箭彈呼嘯而來 阿富汗總統正祈禱 無動於衷

喀布爾消息，今天7月20日上午，有三枚火箭彈落在離阿富汗總統府不遠的地方，其中只有兩枚發生了爆炸，將一輛汽車炸毀。當時許多官員正聚集在總統加尼（Ashraf Ghani）身邊，慶祝穆斯林宰牲節。

廣告 繼續瀏覽後續

從阿富汗國家電視台拍攝並發布在總統府臉書頁面的一段視頻中，可以聽到至少兩枚火箭彈的呼嘯聲和隨後的爆炸聲，當時總統加尼和幾位高級官員正在總統府花園中祈禱。

加尼總統和在場大多數人都無動於衷，繼續跪着祈禱，只有幾個人站起來，猶豫着要不要逃走。據阿富汗內政部發言人斯坦尼克紮伊（Mirwais Stanikzai）說，這次爆炸沒有造成任何人傷亡。但從現場照片可見，一輛汽車被火箭彈燒毀。

伊斯蘭國（IS）組織周二聲稱對落在喀布爾總統府附近的火箭彈負責。這個聖戰組織在Telegram上發布的一份聲明稱：“哈里發的士兵用7枚卡秋莎火箭彈襲擊了阿富汗暴君的總統府和喀布爾的綠區。” 另四枚火箭彈的下落，目前尚無消息。

這場襲擊也未能阻止加尼總統在爆炸發生後不久，通過電視直播向全國發表傳統的開齋節講話。

2020年3月，總統加尼的第二任期就職典禮也被伊斯蘭國組織發射了火箭彈，當時典禮現場有數百人。火箭彈也是落在附近，沒有造成人員傷亡。

美軍和國際軍隊定於8月完成從阿富汗撤軍，塔利班於5月初開始對阿富汗部隊發起了全面攻勢。由於失去了美國的關鍵支持，阿富汗部隊現在基本上只控制着省會和主要道路。