美國確認副國務卿謝爾曼將訪華 發表時間： 21/07/2021 - 16:13 溫迪-謝爾曼，攝於2014年日內瓦 © REUTERS - Denis Balibouse攝影 作者： 呢喃 3 分鐘 7月21日法新社華盛頓站消息，美國副國務卿溫迪-謝爾曼將於7月25日-26日訪華，她將在天津，而非北京，與中國外交部長王毅等見面。 廣告 繼續瀏覽後續 本次謝爾曼訪華，將是拜登政府最高級別外交官員訪華，或為日後兩國更高級別會面鋪路。謝爾曼訪華，安排在其訪問日，韓，蒙之後，訪阿曼之前，也處於中美之間因人權，網絡安全等話題幾乎天天裂痕不斷之際。一周以來，美國強化指責北京大舉進行網絡攻擊，同時發布了香港商業預警，啟動禁止進口新疆產品的立法程序等，中國則譴責美方聯合北約製造針對中國的陣營。美方表示，“本次副國務卿與中方的對話，是美國努力的延續，以期和中國官員進行坦誠交流，促進美國利益與價值觀，同時負責任地管理這段關係”，“副國務卿將就美對華有嚴重關切的議題與中方人員做探討，也將就美國利益所及之處做探討”。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 中國 美國