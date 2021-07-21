美國確認副國務卿謝爾曼將訪華

7月21日法新社華盛頓站消息，美國副國務卿溫迪-謝爾曼將於7月25日-26日訪華，她將在天津，而非北京，與中國外交部長王毅等見面。

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本次謝爾曼訪華，將是拜登政府最高級別外交官員訪華，或為日後兩國更高級別會面鋪路。謝爾曼訪華，安排在其訪問日，韓，蒙之後，訪阿曼之前，也處於中美之間因人權，網絡安全等話題幾乎天天裂痕不斷之際。一周以來，美國強化指責北京大舉進行網絡攻擊，同時發布了香港商業預警，啟動禁止進口新疆產品的立法程序等，中國則譴責美方聯合北約製造針對中國的陣營。

美方表示，“本次副國務卿與中方的對話，是美國努力的延續，以期和中國官員進行坦誠交流，促進美國利益與價值觀，同時負責任地管理這段關係”，“副國務卿將就美對華有嚴重關切的議題與中方人員做探討，也將就美國利益所及之處做探討”。