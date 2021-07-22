歐洲強降雨206人死亡，重災區德國發放首批援助款

德國政府周三批准了洪災第一筆緊急援助款，以緩解西部致命洪水造成的損失。

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德國財政部長舒爾茨宣布，部長理事會已通過決議，立即提供2億歐元的聯邦援助，與此同時肩負民事保護的地區政府也將拿出相同的賑災金額：“我們將確保生活重新開始”。

除了首批援助，德國還在考慮申請歐洲團結基金。舒爾茨稱，目前無法更明確重建工作具體需要多少金額。德國聯邦內政部長澤霍費爾回顧了2013年易北河和多瑙河的洪災，稱當時共支出了約60億歐元來賑災，而這次恐怕只會更多。德國保險聯合會本周三已評估稱，保險界將支付40億到50億歐元。鑒於德國西部受災最嚴重的兩個區許多居民並沒有購買自然災害險（萊茵蘭-普法爾茨的自然災害險覆蓋率為37%，北萊茵－威斯特法倫為47%），真正重建所需資金會更高。

7月14日至15日爆發的洪水是德國近幾十年來最大的自然災害，造成174人死亡，上百人失蹤。比利時也有32人死亡，與法國北部接壤的瓦倫大區已宣布首批無息貸款形式的補助，每個家庭2500歐元，來儘快幫助民眾恢復基本生活。歐洲本輪惡劣天氣造成的死亡人數目前已達到 206人。柏林一家災害管理機構表示，就像歐洲其他國家一樣，德國必須學會適應自然災害的加劇，加速，必須從現在起，在城建當中真正且嚴肅地考慮到水體的擴張。