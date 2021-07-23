德爾塔發威：歐美新冠感染量暴增

7月23日星期五法新社巴黎站消息，在德爾塔變種的威力之下，本周美國和歐洲新冠大流行加速，以下是一組該社統計的關鍵數據。值得注意的是，診斷出來的新增感染數只能在一定程度上反映出真實情況，且各國檢驗政策不同，因此當謹慎進行國與國之間的比較。

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全球範圍，本周新冠病毒感染日增量超過52萬人，增速與前一周比快了9%。事實上，病毒已經從6月中旬開始加速傳播，此前勉強保持了兩個月的驟然減緩很可惜只是曇花一現。

具體到各地區，本周只有非洲，拉丁美洲加勒比地區情況改善，非洲新增感染人數和上周比下降11%，拉美與加勒比地區下降9%；其他大部分國家與地區都朝相反方向行進：美國與加拿大合在一起算上升了62%（加拿大實際新增數量下降了，只是美國在上升），大洋洲上升42%，歐洲上升26%，中東上升7%，亞洲上升5%。重災區歐美的新增感染，大部分都屬德爾塔變種。

具體到法國，情況更加恐怖：新增感染數上升193%，屬於一周當中，日增感染至少上千的國家裡，增速最快的。按此排位，法國以增長193%排第一，以色列以上升150%排第二，意大利以上升115%排第三，越南以上升104%排第四，盧旺達以上升72%排第五。

若按照周內新增感染絕對值來看，英國衝到第一，印尼排第二，美國排第三。若按人口比來看，本周增速最猛的從高到低有斐濟，塞浦路斯，塞舌爾，而英國和西班牙也上榜全球前十。按照日增死亡人數來排，印尼本周平均每天新增死亡1263人，巴西和印度順位排第二和第三。按疫苗接種速度來看，本周最迅速的是厄瓜多爾，每天接種人數占其總人口比1.75%，接下來是毛里求斯，丹麥，馬來西亞，愛爾蘭，斯里蘭卡，法國（1.04%），當中法國以政府頂着高壓輿論，強力推進新冠健康碼，不接種者部分面臨工作崗位風險和日常出入文娛商業場所受限，而大幅提高接種速度。