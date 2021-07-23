東京奧運會開幕 大坂直美點燃奧林匹克聖火

歷經過去一年多來，新冠疫情衝擊的東京奧運會終於在7月23日於日本新國立競技場開幕。受疫情限制，本屆奧運會開幕式成為近數十年來最冷清的一次，嘉賓僅約950人出席，包括日本首相菅義偉、奧組委主席橋本聖子等，外國元首僅有法國總統馬克龍出席，美國第一夫人吉爾·拜登同樣到場。

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國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）發表致辭時形容，今天是“充滿希望的時刻”，來自205個國家和地區奧委會和難民代表隊的運動員終於共聚一起，並衷心感謝日本主辦奧運會。開幕式將近尾聲，由日本女網球手大坂直美擔任最後一棒火炬手，按慣例以點燃奧林匹克聖火完滿結束。

聯合國秘書長古特雷斯當天在向東京夏季奧運會發去的錄像致辭中表示，“奧林匹克精神展現了人類最美好的一面: 合作、團結、天賦和寬容，這種精神在艱難時期發揮着激勵和團結的作用。 ”

台灣蔡英文也通過社交媒體向主辦國日本表示感謝。她寫道，“再怎麼大的考驗，也不會動搖體育的力量、奧運的價值。謝謝主辦國日本將一切化為可能。”

蔡英文說，“全世界正從疫情中努力復原，全世界體育選手展現強韌的意志，一同登上奧運殿堂，同場競技。不分國界，不分種族，都展現出人類存在的文明價值，以及對於和平、多元與團結的信念，真的讓人動容。”

蔡英文稱，“同樣的，無論遭遇多大的挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員。當盧彥勳、郭婞淳掌旗進場的那一刻，台灣站上了世界舞台，我們都同感驕傲。”

據了解，參加本屆東京奧運會的運動員代表團共有6000人左右，在運動員入場時，除東道主日本、未來兩屆主辦國法國及美國外，其餘隊伍按照日語片假名五十音順序排列出場。

其中，台灣運動員以中華台北名義參賽，出場時排在韓國後，香港隊排在第170位進場。中國大陸代表團今屆派出431人，參與30個大項、225個小項比賽的角逐，持旗手是女排主將朱婷和跆拳道男子選手趙帥。