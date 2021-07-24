日外相茂木敏充與譚德賽會談 要求堅持新冠溯源調查

據共同社報導，日本外務大臣茂木敏充7月23日在外務省與來訪的世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞舉行會談，並要求徹底實施新冠溯源的追加調查。他提出，“推進溯源十分重要。我們很重視追加調查。”

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譚德賽7月15日在世衛組織舉行的新聞會上稱，中國需要更加開放和透明，並提供更多有關該病毒被發現最初時的原始數據。他稱，相關原始數據可以幫助解釋新冠病毒是如何發展和傳播的，並防止其再次發生。

中國衛健委副主任曾益新則於22日表示，中國不接受世衛組織提出的新冠溯源第二階段計畫，指計畫透露出對常識的不尊重和“對科學的傲慢態度”。報導指，譚德塞在與茂木敏充的會談中強調，“為了遇難者及其家人也有必要了解起源。”日本外務省的聲明指出，“茂木敏充還表示，在解決全球健康問題方面不應存在地域真空，並應調查新冠病毒的來源”。

聲明稱，“關於對新冠病毒來源的調查，茂木敏充說，重要的是進一步的徹底調查將導致對病毒來源的更好理解，他致力於第二階段的調查”。聲明補充稱，“譚德賽先生說，新冠病毒不是最後一種面臨大流行風險的傳染病，為了受害者及其家人，我們需要了解新冠病毒的起源，我們將繼續共同努力，加強對未來衛生危機的準備和應對，以期實現全民健康。”

另據了解，世衛組織發言人賈薩瑞維奇（Tarik Jasarevic）周五在日內瓦舉行的一次新聞會上被問到，中國拒絕接受病毒溯源第二階段調查計畫一事，他說，“這不是關於政治，這不是關於指責誰的遊戲。”賈薩瑞維奇說，“這基本上是關於一項要求，也就是我們都必須試圖了解這個病原體是如何進入人類的。從這個意義上說，各國真的有責任本着夥伴精神一道共事並且與世衛組織共事。”

在與茂木敏充的會談中，譚德塞還談到，為了克服新冠疫情，有必要到明年中期讓世界7成人口接種疫苗。他對日本6月舉辦關於為發展中國家提供疫苗的首腦級會議、提供實際物資的工作表達了謝意。