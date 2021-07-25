距日增10萬感染僅剩9周，德國警告民眾：打疫苗肯定會比不打疫苗享更多自由

德國沒有接種新冠疫苗的民眾迎來壞消息：就算檢測結果呈陰性，也或將面臨更嚴苛的限制性措施，總理辦公室稱“接種疫苗的人肯定會比未接種疫苗的人擁有更多的自由”。

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法新社柏林站7月25日消息，德國總理辦公室稱，如果德國的新冠感染率繼續上升，那些未接種新冠疫苗的人，即使檢測結果呈陰性，也可能面臨進一步的限制。

德國總理辦公室負責人赫爾格-布勞恩通過星期天出刊的“圖片報”表示， “接種疫苗的人肯定會比未接種疫苗的人擁有更多的自由”。

目前，德國人如果完全接種新冠疫苗，或最近檢測結果呈陰性，就可以去餐廳，電影院或健身房等公共場所。但如果發病率繼續上升，未接種疫苗的人將不得不減少與大眾的接觸。布勞恩說：“這可能意味着，未接種疫苗的人，就算持有新冠測試陰性報告，也無法進入餐廳，電影院和體育場等場所，因為風險太高了” 。布勞恩堅持認為，國家有責任保護人民的健康，“這樣，德國的衛生系統可能就不必再次推遲癌症等相關的手術日程，騰出醫療資源去搶先治療新冠患者”。

與許多歐洲鄰國相比，德國在今年初夏的感染率較低，但過去兩周，病例有所增加，這在很大程度上是德爾塔變種所引發的。政府擔心這樣下去，到9月底可能會惡化到每天新增10萬人感染的地步（圖片報數據）。布勞恩稱，若照此發展，距離日增10萬人感染，只有9個星期。

上周，默克爾表示，她注意到了病例增加的“明確而令人擔憂的動態”，並鼓勵儘可能多的德國人去接種疫苗。截至周日，60.8%的德國居民已經接種了至少一劑疫苗，49.1%的人已經完整接種了兩劑疫苗。默克爾曾表示，德國不打算效仿法國和其他國家，對部分人口實行強制疫苗接種。德國衛生部長延斯-斯潘7月初表示，如果疫情捲土重來，接種了疫苗的人，將不必受到全面限制性措施的影響，並且將比未接種疫苗的人擁有更多的自由，前提是“病毒沒有出現影響疫苗有效性的新變種”。