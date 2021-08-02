英航母抵西太平洋 指揮官用韓語推文溝通

英國伊麗莎白女王號航母群進入西太平洋，指揮官史蒂夫·摩爾豪斯准將（Steve Moorhouse）8月1日罕見以韓語推文告知韓國，期待加強英韓合作，促進區域安全繁榮。

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據中央社報道，摩爾豪斯准將昨天8月1日推文指出，伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群已進入菲律賓海，過去數周的遠洋任務航行顯示，英國可在印太區域為盟友及夥伴提供可恃戰力、為海上安全做出貢獻。

伊麗莎白女王號航母打擊群日前駛入南海，引發中國強力抨擊。英國國防部強調，這個航母打擊群在南海執行的任務的是合法航行，而並非挑釁。

伊麗莎白女王號是英國目前最先進航艦。打擊群今年5月開始首次操演航程，且是首度航向印太區域，自東大西洋及地中海出發後，規畫沿途訪問約40個國家，並與美國、印度、新加坡、日本、南韓、澳洲等區域盟友聯合演訓。

英國航母戰鬥群指揮官史蒂夫·摩爾豪斯摩爾豪斯曾說，打擊群的部署擴及印太區域顯示英國擁有“全球化海軍”，也是“有力的宣告”。

英國政府3月發布超過100頁的外交與國防政策總檢視報告“競爭時代的全球化英國”（Global Britain in a Competitive Age），首度在類似的政策文件中指出，中國對英國及其盟友夥伴的安全、繁榮與價值體系構成“系統性挑戰”。