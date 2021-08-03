美國CDC提出Covid-19疫情風險“非常高”的16個旅遊地名單

美國疾病控制和預防中心（CDC）8月2日提出一個Covid-19疫情風險“非常高”的旅遊地名單，包括希臘、愛爾蘭和美屬維爾京群島等16個旅遊國家和地區。

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據美國有線電視新聞網CNN報導，美國疾病預防控制中心將疫情風險等級設置為4級：“非常高”意味着，人們應該避免前往這些地方。而必須前往的人士，應首先接受全面疫苗注射。美國疾病預防控制中心的總體指導建議：在完全接種疫苗之前，不要進行任何國際旅行。

CDC表示：“完全接種疫苗的旅行者感染和傳播Covid-19病毒的可能性較小。然而，國際旅行仍會帶來額外的風險。即使完全接種疫苗的旅行者，也可能面臨更高的風險，可能感染並傳播某些Covid-19病毒變異體。”

根據疾病預防控制中心的數據，在過去的28天里，在那些屬於“非常高”風險類別的城市，每10萬居民中就新增超過500個確診感染病例。

以下16個旅行目的地被美國疾控中心評為“4級：Covid-19（中共病毒）風險非常高”：安道爾、庫拉索島、直布羅陀、希臘、瓜德羅普、伊朗、愛爾蘭、馬恩島、哈薩克斯坦、萊索托、利比亞、馬耳他、馬提尼克、聖巴泰勒米島、聖馬丁島和美屬維爾京群島。

可以在疾病控制中心官方網站上，查看所有旅行目的地的風險水平。

此外，美國金融專家認為：Delta病毒變異株使得疫情肆虐美國，使美國經濟復蘇走緩，美聯儲官員警告，勞動力的恢復可能會因疫情而跟不上，將拖累經濟復蘇。疫情持續影響金融市場，美國股市可能被疫情壓垮。