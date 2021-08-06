拜登給滯美港人提供臨時“避風港” 中方譴責干涉內政

美國總統拜登（Joe Biden）周四（8月5日）簽署備忘錄宣布，將為部分在美滯留港人提供“延期強制離境”庇護。中國外交部駐港公署周五表示堅決反對和強烈譴責外國勢力干涉香港事務和中國內政。

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拜登政府宣布的相關臨時庇護措施有效期為18個月，而且在這一期間在美滯留的港人可以獲准就業。美國政府一位高級官員表示，做為對中國壓制香港民主的回應，美國計畫向數以千計的香港居民提供一個暫時性的“避風港”，允許他們延長在美居留。拜登總統料將簽署一項備忘錄，指示國務院和國土安全部授予在美港人為期18個月的“延期撤離”。

美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）當天通過聲明表示，這一行動表明拜登總統在面對中華人民共和國的持續鎮壓時對香港人的大力支持，並表明我們不會對中華人民共和國違背其對香港和國際社會的承諾而袖手旁觀”。美國國務卿布林肯通過推特表示，與香港人民站在一起，並將繼續支持他們所保證的人權和自由。”

據路透社報道，針對美政府出台涉港備忘錄，中國外交部駐港公署周五表示堅決反對和強烈譴責，並指中國政府反對外部勢力干預香港事務和中國內政，維護國家主權安全發展利益、貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移。外交部駐港公署發言人指出，美方千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定，暴露其打“香港牌”遏制中國發展的險惡用心。發言人強調，香港事務純屬中國內政；反中亂港絕對沒有出路，敦促美方立刻懸崖勒馬。

王毅：想讓‘港獨’勢力再次上街?死了這條心吧

中國外交部駐港公署的反應與周三中國外交部長王毅針對美國國務卿布林肯的發言同出一轍。布林肯在美國時間星期三（2021年8月4日）早上出席由東盟主持的東亞峰會外長視頻會議，發言中也針對北京在新疆、西藏踐踏人權以及在香港遏制民主和自由的行為作出了闡述。同時與會的中國外交部長王毅已經發過言，但要求再次發言，他回嗆布林肯說； “你們現在竟然還要表達所謂關切，關切什麼呢？是想讓香港重回混亂動蕩嗎？是想讓‘港獨’勢力再次上街嗎？我要明確告訴你們，死了這條心吧，不可能再等到那一天了。”

美國國務院官員們說，布林肯在出席東盟會議時闡述對中國人權問題的看法是為了向東南亞地區國家展示，雖然美國不要求任何國家在美國和中國之間作出選擇，但很明顯，與對內壓制、對外囂張的中國相比，“美國是一個與東盟國家享有共同價值的國家，一個真誠、值得信賴的夥伴。”