美情報部門據報獲取到武漢實驗室大量基因數據

據美國有線電視新聞網（CNN）8月5日報導，美國情報部門正在審查一個含有大量基因數據的資料庫，這可能是揭開新冠病毒起源的關鍵，但他們尚未能對其加以完全的分析。

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報導指，多位熟悉此事的消息人士告訴CNN稱，這個巨大的信息目錄包含從武漢實驗室研究的病毒樣本中提取的基因藍圖，一些官員認為該實驗室可能是新冠疫情的源頭。

報導引述消息人士的話稱，目前還不清楚美國情報部門究竟是如何或何時獲得這些信息的，但參與創建和處理這類病毒基因數據的機器通常與外部雲端服務器相連；這使得它們有可能被黑客入侵。

報導指，但將這些“堆積如山”的原始數據轉化為可用的信息，只是美國情報界在拜登總統下令進行的90天新冠病毒溯源審查中的一部分，並對其提出了一系列挑戰，包括利用足夠的計算能力來處理所有這些數據。為了做到這一點，美國情報部門正在依靠能源部國家實驗室的超級計算機，這些實驗室由17個精英政府研究機構組成。

報導稱，相關的審查工作還存在人力資源問題。在相關工作中，美國情報界不僅需要有足夠技能的政府科學家來解釋複雜的基因測序數據；這些科學家還需要擁有適當的安全許可，他們還要講普通話，因為這些信息是用中文寫的，採用了專業術語。

一位消息人士告訴CNN稱，“顯然有科學家通過了（安全）審查”。其稱，“但說普通話的科學家通過了審查？那是一個非常小的群體。而且不是普通的科學家，而是那些專門研究生物的科學家？所以你可以看到這很快就會變得很困難。”

報導稱，進行90天審查的官員希望這些信息將有助於回答新冠病毒如何從動物傳播到人類的問題。多個消息來源告訴CNN，揭開這一謎團對於最終確定新冠病毒是否“從實驗室泄漏”或“從野生動物傳染給人類”至關重要。報導指，一位熟悉調查的消息人士既不確認也不否認武漢病毒研究所曾經公開的包含約22000個樣本有關的任何數據是否屬於美國情報部門目前正在分析的內容。

熟悉這項工作的消息人士說，填補這一缺失的基因環節並不足以明確證明病毒是在武漢的實驗室里產生的還是首先從自然中出現的。報導稱，官員們仍然需要將其他背景線索拼湊起來，以確定該大流行病的真正起源。報導稱，這是拜登政府一直在優先考慮的一個關鍵拼圖。

目前，美方高級情報官員仍然表示，他們在關於新冠病毒起源的兩種主流理論之間確實存在分歧，“或者是兩種情況的某種組合”。CNN上個月曾報導說，負責監督90天審查的拜登政府高級官員現在認為，“病毒意外地從武漢的一個實驗室逃脫的理論至少與其在野外自然出現的可能性一樣可信”。這與一年前相比是一個巨大的轉變，當時民主黨人公開貶低所謂的“實驗室泄漏論”。

報導指，有可能在拜登推動的90天審查期限結束時，美國情報界還沒有對新冠病毒的起源達成所謂的“高度自信”的評估。政府官員此前曾向CNN表示，有可能在90天結束時下令進行第二次審查。美國會參議院情報委員會和外交關係委員會的兩黨議員本周早些時候發了一封公開信，敦促拜登政府繼續將病毒溯源工作列為優先事項，直到可以作出這樣的判斷，以防止下一場大流行病在未來出現。