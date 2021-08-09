奧運賽場擁抱敵國選手，烏克蘭跳高銅牌美少女少尉遭國防部傳喚

8月8日星期日，烏克蘭國防部副部長在臉書上宣布，該國赴日參加東京奧運會的跳高運動員雅羅斯拉娃-馬胡齊克須在回國之後，立即前往國防部，就其在奧運賽場上擁抱一名俄羅斯選手的風波做出解釋。

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雅羅斯拉娃-馬胡齊克今年19歲，來自烏克蘭第聶伯，在本次的東京奧運會上以兩米的成績在8月7日田徑女子跳高決賽當中為該國斬獲一枚寶貴的銅牌。俄奧委會代表團選手瑪麗亞-拉錫茨肯涅以2.04米成績奪金，銀牌得主則是澳大利亞選手尼古拉-麥克德爾莫特。比賽結束之後，馬胡齊克與其他兩名分別位列第5和第8的烏克蘭運動員，共同向奪冠的拉錫茨肯涅道賀，其中馬胡齊克與拉錫茨肯涅擁抱的照片，在社交媒體上招致大量攻擊侮辱。

8月8日，烏克蘭國防部副部長紺娜-馬亞爾在臉書上對烏克蘭運動員賽場擁抱俄羅斯運動員引發的風波做了評論。她指出，烏克蘭女子跳高銅牌得主雅羅斯拉娃-馬胡齊克同時也是一名烏克蘭軍人，有陸軍少尉軍銜。馬亞爾表示，代表烏克蘭參加國際比賽的運動員應該明白，俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍然在烏境內繼續，這令運動員們受到一定程度的限制，背負了一定程度的責任。本着體育傳統，和俄羅斯奪金選手的擁抱，迅速淪為了敵人的信息心理戰武器，烏克蘭全力支持的運動員，不經意間的舉動，恐將令其成為情報特殊對象而被敵人所利用。馬亞爾最後呼籲公眾停止對馬胡齊克的騷擾，等待她回國，做出解釋。馬亞爾表示，馬胡齊克回國後須立即前往國防部，她本人將和馬胡齊克見面談話，談話結果將被公布。

根據烏克蘭媒體報道，獲得金牌的拉錫茨肯涅被俄羅斯國防部授予了“軍事勇氣”獎章，這一獎章的授予對象只能是俄羅斯軍隊現役成員。

同一天，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞-紮哈羅娃在社交媒體上對烏克蘭國防部召見馬胡齊克一事作出回應，稱烏克蘭真正的敵人，應該是因為這張照片而迫害其己方運動員的人。