美副國務卿舍曼將會唔中國駐美新大使秦剛

美國國務院公布的日程顯示，副國務卿舍曼將於周四（8月12號）與中國新任駐美大使秦剛在華盛頓會面。

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北京和華盛頓的關係在前總統唐納德-特朗普時期急劇惡化，自1月上任以來，總統拜登也一直保持着對中國的壓力，加強了對中國官員的制裁，也信誓旦旦地說，在他任期內，中國不會取代美國成為全球的領導者。評論普遍認為，美中目前雙邊關係極度緊繃，這全球兩大經濟體仍在摸索前進道路。

中國新駐美大使55歲的秦剛因經常公開為中國的立場進行尖銳的辯護而出名，他在7月下旬赴美履新時以樂觀的語氣表示，中美雙邊關係有巨大潛力。從履歷上看，秦剛曾任中國外交部副部長，分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作。2006年至2014年間，他還曾兩度擔任中國外交部發言人。2018年升任副部長，主要分管新聞和禮賓工作，並為習近平策畫各項外交活動。在秦剛的履歷中，尤其引人關注的是，近年來，他多次陪同習近平出訪海外，成為習近平信賴的助手。同時，他也是公認的“戰狼”發言人之一。

7月28日，秦剛到達美國當天，便在網絡社交平台推特（twitter）上開設賬號。7月30日，秦剛發布兩條推文，講述自己在啟程赴美前，專程去了上海中共一大會址和錦江飯店小禮堂朝拜。

中國外交部先前暗示，美方可能必須遵守一些先決條件，雙方才有可能進行任何形式的合作；這樣的立場讓部分分析家相信，中美改善關係的希望渺茫。

中國外交部表示，對美國來說，任何形式的合作都可能有先決條件，一些分析家認為這種立場為改善關係留下了暗淡的前景。

在7月的最後一周，舍曼到訪中國，在天津與中共外長王毅、副部長謝鋒會晤。不過從會談結束時雙方各自的發言都強調，對方必須做出讓步才能改善雙邊關係。