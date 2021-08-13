特朗普將塔利班崛起歸咎於拜登撤軍不設條件

特朗普將塔利班崛起的責任歸咎於拜登撤軍不設置條件2021年8月12日

美國前總統特朗普周四8月12日表示，他的繼任者拜登對塔利班在阿富汗的軍事進展負有責任。他稱，目前的情況是"不可接受的"。

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據比利時法語廣播電視台（RTBF）8月12日報道，美國前總統特朗普在一份聲明中說，"若他現在是（美國）總統，全世界都會知道，美國從阿富汗撤軍是有附加條件的。 "

他補充說："那將是一次完全不同，更加成功的撤軍”。“塔利班比任何人都清楚這一點。 "

特朗普還說：“我曾親自與塔利班的領導人交談過，他們明白他們今天的所作所為是不會被容忍的”。

在特朗普任內，華盛頓與塔利班代表在多哈（Doha）談判撤軍條件，並於2020年2月簽署多哈協議，

據中央社介紹，多哈談判，美國承諾在2021年5月1日前從阿富汗撤離美軍和北約軍隊。

塔利班承諾與阿富汗政府在喀布爾舉行和平談判；不攻擊美國和美國的相關利益，不支持蓋達組織（Al-Qaeda）等團體對付美國。

特朗普政府在簽署多哈協議後，立即大幅削減了駐阿富汗的美軍人數。法新社說，特朗普政府撤軍，不顧阿富汗衝突升級。

據半島電視台2020年3月1日介紹，時任美國國務卿蓬佩奧在2月29日面對塔利班代表警告說，如果塔利班沒有遵守承諾，美國將毫不猶豫地做出必要決定，蓬佩奧並解釋說，美國將根據塔利班對29日簽署和平協議的遵守程度來確定從阿富汗撤軍的情況。

拜登2021年1月上任後，將特朗普原定從阿富汗的撤軍期限延後，並且沒有設置條件。

塔利班8月13日又攻下4個主要城市，包括位於首都喀布爾以南50公里的普勒-阿拉姆（Pul-i Alam ）市。