塔利班直逼喀布爾 西方國際紛紛撤員

阿富汗塔利班攻城略地，在快速連下十幾個省之後，周五（8月14日）再奪下距離喀布爾僅 50 公里的洛加爾，直逼首都; 面對塔利班的攻勢，政府軍潰不成勢，加尼政府岌岌可危，開始有辭職傳言流出，在美國及多個西方國家正籌畫撤出外交人員及國民時，本地及數萬逃往在喀布爾的阿富汗人面臨恐懼，聯合國呼籲關注阿富汗人民的危險處境，保護平民。

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塔利班直逼首都喀布爾

阿富汗塔利班趁外國駐軍撤出在當地發起攻勢，5月份以來已佔領阿富汗400多個地區中的一半以上。最近幾周，在橫掃阿富汗大部分農村地區後，叛亂分子開始同時包圍多個省會城市，這在20年的戰爭中還是第一次。周五塔利班攻佔了距首都喀布爾以南僅 50 公里的洛加爾省首府普勒阿拉姆（Pul-i Alam ），並絲毫沒有進攻放慢之勢，安全人士表示，塔利班武裝正在該省集結，準備進攻喀布爾。

周六，巴爾赫省首府馬紮里沙里夫周圍也發生了激烈的戰鬥，阿富汗政府軍進行了新的空襲。這一商業中心城市是目前該國北部唯一未被塔利班控制的主要城市。 目前除了首都喀布爾和馬紮里沙里夫等幾個東部東南部城市仍由政府控制外，北部、西部和南部幾乎所有地區都已落入塔利班之手，報道東部幾城以普什圖族佔多數，預期抵抗塔利班的時間也不會太久。

塔利班的對各省中心城市的同時圍攻，使阿富汗安全部隊不堪重負，軍事資源緊張到危險程度。塔利班在北部的突破性勝利尤其令人擔憂塔利班會包圍喀布爾，開啟全面軍事接管的可能。

喀布爾人的恐懼

喀布爾居民及數萬逃難到首都的阿富汗人面臨恐懼，一位35 歲的單身女性向法新社說，“當我看到塔利班強迫年輕女孩嫁給塔利班士兵時，我日夜哭泣 “如果塔利班強迫我嫁給他們，我就自殺。”

不少阿富汗人，尤其時女性，在享受了過去 20 年間的自由後，都擔心塔利班重新掌權。塔利班在被美國為首的國際聯盟趕下台之前在 1996 年至 2001 年間執政該國期間，實施極端嚴格的伊斯蘭律法。女性被禁止在沒有男性陪伴的情況下外出工作，禁止女孩上學。被指控犯有通姦等罪行的婦女被鞭打和用石頭砸死。

聯合國秘書長古特雷斯周五表示：“看到阿富汗女孩和婦女來之不易的權利被剝奪，尤其令人震驚和心碎。”

西方國家部署撤出

鑒於塔利班武裝勢力的不斷推進，美國宣布未來幾周內將其大使館人員減少到最低限度，此外，重新派遣3000軍人至喀布爾，確保機場安全，對部分人員撤離提供保障。確保撤離的第一批美國海軍陸戰隊已抵達喀布爾機場。

美國駐喀布爾大使館已命令其工作人員銷毀可能被塔利班“用於宣傳目的”的敏感文件和美國標誌。五角大樓發言人約翰·柯比周五表示，已準備好“每天空運疏散數千人”，但他同時也表示相信喀布爾不會面臨“迫在眉睫的威脅”。

於此同時，英國宣布重新向阿富汗部署600名士兵，以幫助英國國民撤離。首相約翰遜在危機會議後說，英國計畫通過外交和政治渠道“施加壓力”，但排除了“軍事解決”的可能性。 包括荷蘭、芬蘭、瑞典、意大利和西班牙在內的幾個國家周五也宣布將其在該國的人員減少到最低限度，並為其阿富汗僱員實施遣返計畫。 包括挪威和丹麥在內的其他國家暫時關閉大使館。

外交努力無果

在國際撤離的同時，美國及國際社會就阿富汗局勢的外交努力對塔利班仍然未見成效。在卡塔爾多哈舉行的為期三天的阿富汗國際會議於周四結束，會談沒有取得重大進展。美國、巴基斯坦、歐盟和中國在一份聯合聲明中表示，不會承認任何“以武力強加”的阿富汗政府。

據一位不願透露姓名的政府談判代表稱，面臨巨大壓力和危機的阿富汗加尼政府周四向塔利班提出“分享權力以換取停止暴力”，但塔利班可能根本無意妥協。

目前為止，加尼拒絕了組建包括塔利班在內的未經選舉產生的臨時政府的呼籲。而在華盛頓，美國拜登總統同樣面臨壓力，自5月啟動撤軍以來，塔利班迅速攻城略地，直逼喀布爾，令美國自2001年911事件後出兵阿富汗清剿蓋達組織及塔利班的努力幾乎在幾天內前功盡棄，拜登面臨就任以來最猛烈的批評，抨擊主要來自美國在野的共和黨和媒體：參議院共和黨領袖麥康奈爾周四表示：拜登放任一場“大規模、可預見且可防範的災禍”在阿富汗發生，“如果美國讓塔利班重新執掌阿富汗，並讓蓋達組織（Al-Qaeda）回歸，將在整個全球聖戰運動引起共鳴。”前總統特朗普也發聲明中譴責這場“悲劇性的混亂”，他同時還寫道“想我了沒有？”

阿富汗撤軍：拜登執政敗績？

報道指阿富汗問題很可能成為拜登執政的一個污點，但拜登仍然表示堅信撤回美軍是正確決定，並認為輿論站在他這一方。他說，美國早就達成擊敗蓋達組織的主要目標，並已協助訓練了30萬名阿富汗軍人。他在10日說，“阿富汗人必須為自己而戰，為自己的國家而戰。”

阿富汗事務專家魏爾德（Andrew Wilder）說，拜登政府本可花更多時間為可預見的效應做準備，而目前並非“有秩序且負責任地撤軍”。他說，“很難不做出這樣的結論：不是美國撤軍本身，而是撤軍的方式在整件事中起了關鍵作用。” “雖然塔利班還是不得民心，但美國撤軍一事營造出「勢不可免」的氛圍，挫傷阿富汗人的鬥志。而拜登政府對這一心理因素沒有充分考慮”

據聯合國統計，塔利班在近一個月內的戰事中已造成至少有 183 名平民喪生，1181 人受傷，聯合國警告“阿富汗局勢正在失控”並敦促所有各方採取更多措施保護平民。“ 聯合國秘書長古特里斯說，“現在是結束進攻、開始認真談判的時候了”。

周五，加拿大政府表示已準備好迎接 20000 名阿富汗難民，作為針對“特別弱勢群體”的新移民計畫的一部分。