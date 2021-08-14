NOAA：2021年7月是地球有記錄以來的最熱月份

美國國家海洋及大氣總署（NOAA）周五（8月13日）表示，2021 年 7 月是地球有記錄以來最熱的月份，在氣候變化衝擊下，地球發展軌跡“令人擔憂”。

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這是一個不詳的紀錄。NOAA負責人斯賓拉德（Rick Spinrad）周五表示，“這是一個糟糕的第一”，他說 “7 月通常是一年中最熱的月份，但 2021 年 7 月超過以往，成為有記錄以來最熱的 7 月。” 斯賓拉德說， “這一新紀錄凸顯了氣候變化給全球帶來的令人擔憂和破壞性的軌跡”。“從西伯利亞到阿爾及利亞，從土耳其到加利福尼亞，世界部分地區正在遭受猛烈火災和其他極端天氣事件的襲擊。”

據NOAA數據，全球2021年7月陸地和海洋表面平均溫度比20世紀的平均溫度高出0.93°C，比上一個首次在2016年7月創下的最熱月份高出0.01°C，在2016年之後，2019年和2020年7月溫度與之持平。

特別是在北半球，陸地表面溫度均值“前所未有”高出該月平均溫度 1.54°C，超過了 2012 年的最高紀錄。NOAA指出，全球溫度的記錄已經收集了142年。

另一歐洲科研機構 歐洲哥白尼氣候變化服務中心 (C3S) 上周估計，2021 年 7 月是地球上第三個最熱的 7 月。

法新社報道指，不同機構的數據存在細微差異很常見。氣候學家及溫度記錄專家豪斯法瑟這樣對法新社解釋說，“NOAA 的數據對北極覆蓋範圍更為有限或許可以解釋這種評估差異。“ “但無論(7 月份）是否是最熱月份，今年夏天全球變暖是氣候變化的明顯後果。”

幾天前聯合國氣候專家 (IPCC) 發布的新報告也明確指出，由於人類的原因，全球氣候變化的速度比人們擔心的要快，全球變暖可能會在 2030 年達到 +1.5°C 的閾值，比預估的提前十年，預示着“前所未有”災難的威脅。報告指，人類“無可爭議地”對氣候變化負有責任，如果希望限制災害，別無選擇，只能大幅減少溫室氣體排放。

今年世界遭遇的極端氣候災害已佐證了氣候變化加快：希臘和土耳其的大火，西伯利亞和加利福尼亞的森林火災，馬達加斯加的饑荒，中國和德國的異常洪水以及加拿大創紀錄的熱浪等。

這是在全球目前氣溫與工業化前時期相比上升“僅”1.1°C 時所發生的災害。而2015 年“巴黎氣候協定”提出將全球變暖限制在遠低於 2°C，最理想的控制在 +1.5°C水平。

全球呼籲採取行動的呼聲越來越高，現在所有人的目光都聚焦在英國格拉斯哥，今年11月各國領袖將在那裡舉行 COP 26 氣候大會。