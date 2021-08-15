阿富汗：塔利班奪取首都在即 拜登也面臨壓力

阿富汗內政部周日（8月15號）表示，反叛民兵組織塔利班（Taliban）當天已開始從“四面八方“進入首都喀布爾，但他未提供細節。喀布爾局勢尚不明朗，據報道，位於郊區的居民們在他們社區已經看到了武裝戰士，但目前還沒有關於戰鬥的報道。

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塔利班領導人周日表示，已下令旗下戰士勿在喀布爾行使暴力，並允許想離開的人安全離開，同時還要求女性前往受到保護的區域。塔利班官員告訴路透社，他們不希望在接管時，有任何一個無辜阿富汗平民受傷或被殺，但他們並未宣布停火。

塔利班發言人紮比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一份聲明中說，正在與政府就和平交出喀布爾進行談判。"塔利班戰士必須在喀布爾的所有入口處等待，直到達成和平和令人滿意的權力移交。“

阿富汗總統府推特賬戶上發布的一條消息說，喀布爾周圍幾個地方聽到了槍聲，但安全部隊在國際合作夥伴的協調下，正在控制該城市。阿富汗總統阿什拉夫·加尼沒有立即對局勢發表評論。一位總統府的官員說，總統正在與美國特使紮勒邁-哈利勒紮德和北約高級官員進行會談。

路透社報道，阿富汗新聞頻道Tolo News在推特上援引代理內政部長米爾紮克瓦爾的話說，過渡期 "將是和平的，安全部隊將為喀布爾提供安全保障"，不會發生襲擊。

喀布爾的居民們說，市內的許多街道都被汽車和試圖回家或去機場的人塞滿了。

塔利班在美國和外國軍隊開始最後撤退時從5月份就發起攻勢，最近更是勢如破竹，僅在最近的短短10天內，就已經控制了該國大部分地區，並在毫無阻攔的情況下逼近喀布爾，速度之快令全世界震驚。

美國緊急撤離

路透社報道，伊斯蘭激進分子20年前在2001年9月11日襲擊事件後被美國趕下台，此次進入首都完成了他們的快速推進進程。儘管在20年裡得到了美國數千億美元的資助，阿富汗政府的抵抗無力讓外交官們目瞪口呆，而美國情報部門上周才估計，喀布爾至少可以堅持三個月。

面對阿富汗軍隊的崩潰，美國總統喬-拜登將喀布爾機場的軍事部署增加到5000人，以疏散與美國合作的美國外交官和阿富汗平民，五角大樓估計，總共將有約30,000人需要疏散。美國官員周日表示，美國駐喀布爾的“核心”團隊成員現在工作地點轉到喀布爾機場；目前留在喀布爾的美國大使館人員將低於50人。 美方官員還說，美國已“指示”其他國家駐喀布爾大使館“以有限人力在合適地點運作”。 北大西洋公約組織（NATO）官員說，數名歐洲聯盟（EU）工作人員已遷往喀布爾某個更安全的地點。

拜登面臨壓力

面對阿富汗即將由塔利班全面掌控，可能陷入一場被稱為 "可預見的災難"，"悲慘的混亂"局面的前景，美國總統拜登面臨批評的壓力。4月，拜登確認了從阿富汗全面撤軍，最初將日期推遲到9月11日，然後改為8月31日。 目前，7月初拜登聲明"塔利班完全控制和管理整個國家的可能性非常小"的視頻則被美國有線電視新聞網（CNN）重複播放。

法新社報道， 《華盛頓郵報》本周四在一篇社論中說，"被摧毀或喪失的阿富汗人的生命將繼續成為民主黨人政治遺產的一部分"。美國和平研究所的阿富汗問題專家安德魯-懷爾德對既沒有 "結構化也不負責任 "的撤軍感到遺憾。

但拜登為自己結束20年戰爭的決定進行了辯護。他說："當阿富汗軍隊不能或不會保衛自己的國家時，美國的軍事存在再多一年或五年也不會有任何改變。"他說："我是第四位領導美國在阿富汗軍事存在的總統—他不會把這場戰爭遺留給第五個人。"

周二，拜登說他不後悔自己的決定，並回顧了這場長期戰爭的代價：二十年來投入超過1萬億美元，近2500名美國士兵死亡。他說，阿富汗人 "必須有意願為自己而戰"。

喀布爾居民恐懼和不解

法新社周日發自喀布爾的報道稱，在首都中心的泰馬尼區，商店在周日照常營業。但所有的談話都是關於塔利班的推進，從人們的臉上可以看到恐懼和不理解。

30歲的店主塔里克-內薩米（Tariq Nezami）告訴法新社"我們讚賞塔利班重返阿富汗，但我們希望他們的到來會帶來和平，而不是流血。他說："你看，很多阿富汗人每天都在逃離喀布爾，這意味着他們對塔利班有不好的記憶，他們正在逃離他們。"

報道稱，當塔利班在1996年至2001年期間統治該國時，他們實施了他們極端嚴格的伊斯蘭法。許多阿富汗人，特別是在首都，尤其是婦女，習慣了在過去20年中所享有的自由，擔心重新回到塔利班統治。塔利班現在正試圖表現出更溫和的形象，他們一再承諾，如果他們重新掌權，他們將按照 "伊斯蘭價值觀 "尊重人權，特別是婦女的權利。 但在新征服的地區，他們已經被指控犯有許多暴行，包括殺害平民和綁架少女強迫結婚。