第一批受法國保護的阿富汗人今晚將飛抵巴黎

法新社巴黎8月18日消息，塔利班掌控阿富汗之後，較為集中的第一批阿富汗人將在夜間抵達巴黎戴高樂機場。

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這一批撤離的共有216人，當中包括184名阿富汗人。8月18日，在法國軍隊的護送下，這批阿富汗人從法國駐喀布爾大使館抵達喀布爾機場，飛往阿聯酋的一處法國軍事基地，再在晚間乘坐一架空軍飛機，於21點左右降落魯瓦西戴高樂機場。除此之外，機上還有25名法國人，4名荷蘭人、1名愛爾蘭人和2名肯尼亞人。這是法國撤離行動的第二架飛機，本周一飛抵巴黎的，主要是法籍人士。周二也有41人從喀布爾乘坐軍機抵達法國，全部接受新冠測試。法國外交部還表示，除此之外，不久將有另一架飛機帶着主要是阿富汗籍的120名乘客，飛抵阿布達比。類似撤離行動還將沿着阿聯酋-法國這一空中軸線，持續數日。

抵達巴黎後，這些阿富汗人將由法國移民和融合辦公室與法國避難協會來照顧，這兩個機構都拒絕向外傳遞任何有關這批阿富汗人的詳細信息。法國移民和融合辦公室總幹事迪迪埃-萊斯基表示：“正在分秒必爭地建立起接收這批人員的必要體系”。法國避難協會方則表示，“他們會得到很好的照料，都會有地方住”。法國外交部長勒德里昂表示，“這些人受到威脅，他們的承諾，值得法國為他們提供庇護”。他指出，這些阿富汗人捍衛公民社會，法國將最大限度幫助他們在近幾天內離開阿富汗。

根據總統府愛麗舍宮的說法，2001年至2014年期間，法國在“保護義務”框架下接納了約800名阿富汗人，之後在2021年5月至2021年7月期間，另有625名在法國駐喀布爾大使館工作的，包括僱員和僱員家人在內的阿富汗人抵達法國。