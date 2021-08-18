逃離阿富汗：美國與德國荷蘭在喀布爾機場發生摩擦

隨着塔利班在阿富汗重新掌權，許多國家正爭先恐後地將其公民和與他們一起工作的阿富汗人帶離阿富汗。以下是歐洲一些國家撤僑行動的最新進展彙總和與美方人員發生的不睦事件。

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迄今為止，英國已經撤離了300多名本國公民和2000多名阿富汗人，英國首相約翰遜承諾，逃生之門繼續開放。德國政府周三表示，內閣批准向喀布爾部署多達600名士兵幫助撤離任務，已將約500人帶出，其中包括202名阿富汗公民。德國外交部長黑克-馬斯在撤離工作進行的第一個晚上，曾指美國和德國軍方之間發生摩擦，他稱美國當時決定，優先考慮讓美國公民進入喀布爾機場。

無獨有偶，法新社表示，荷蘭也與美國在機場出現了爭執：美軍封鎖之下，第一架飛離喀布爾的荷蘭飛機上據稱沒有一位荷蘭公民，所有荷蘭人被堵在了外面。法新社引述荷蘭媒體NOS的報道，稱一名荷蘭男子控訴，“美國人把持登機入口，出示了荷蘭護照後，三遍強調自己是荷蘭公民，然而美國士兵要求他保持距離，否則就會開槍”。荷蘭外交部長卡格表示，美國人“給了荷蘭飛機30分鐘使用停機坪，之後勒令其離開”，卡格表示，荷蘭方面曾懇求美國給予其更多時間。不過，荷蘭當天依舊成功地撤離了第一批國民，荷蘭國防部發推特說，35人已暫飛往格魯吉亞首都第比利斯。

西班牙和波蘭各有三架軍用飛機投入了撤離工作。盧森堡則啟用一架A400M軍用運輸機，周三從比利時飛往伊斯蘭堡，在伊斯蘭堡與另兩架比利時C130合作，把從喀布爾來到伊斯蘭堡的人們運往歐洲。意大利方面，周三，一架載有86人的飛機降落在羅馬，預計還有另外150人從喀布爾抵達。瑞士和愛爾蘭表示，他們仍在努力說服在阿富汗生活的國民離開。瑞士和愛爾蘭均有大約30名公民表達了回國的需求。愛爾蘭外交部長西蒙-科維尼強調，“愛爾蘭將特別倚賴美國，來確保國民從喀布爾機場離開”。

北歐方面，丹麥已於周三從喀布爾撤離了14名挪威人和一名持有丹麥居留許可的人士，另從喀布爾撤離了主要為阿富汗僱員的84人。挪威政府表示，已經接出了14名 本國國民，包括5名大使館工作人員和9名曾在喀布爾機場美國野戰醫院工作的挪威人。挪威仍在努力讓數目不詳的阿富汗工作人員及其家人撤離。