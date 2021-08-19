普京，馬克龍，德拉吉共商阿富汗局勢

8月19日星期四，俄羅斯總統普京、意大利總理德拉吉和法國總統馬克龍在多場電話會議當中分別與對方討論了阿富汗局勢，強調應對阿富汗人道主義問題的緊迫性。

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法，意，俄首腦本次就阿富汗問題交換意見，正值七國集團外長會。普京和馬克龍談到了塔利班掌權後，對平民安全的保障，以及南高加索納卡，烏克蘭與俄羅斯問題。俄羅斯總統府表示，普京與意大利總理德拉吉都呼籲強化國際努力，尤其是通過G20的框架，促進阿富汗和平與穩定。

法新社引述意大利外交渠道的消息，稱意大利目前正籌畫著以輪值主席國的身份，舉辦一場G20峰會，專門探討塔利班掌權後的阿富汗局勢。意大利總理府則表示，總理德拉吉和普京就阿富汗局勢和區域影響進行了“實質性的討論”，兩國領導人研究了可行的方針大綱，以及國際社會可以採取的，恢復阿富汗的穩定、打擊恐怖主義的措施，同時打擊非法販運，保護女性的人權。

意大利政府在另一篇單獨的聲明中，表示總理德拉吉和馬克龍探討了阿富汗危機的多種可能，尤其是管理移民大潮，保護人權，保護阿富汗境內人們最基本的自由，可能出現的情況。法國總統府表示，馬克龍與意大利總理一致認為，需要緊密合作，儘快將滯留阿富汗的歐洲公民，和那些最受威脅的阿富汗人，帶出阿富汗。