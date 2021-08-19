球星馬拉多納身後事：兩女兒否認騷擾亡父律師

8月19日星期四，已故阿根廷球星迭戈-馬拉多納的兩個女兒當庭否認對馬拉多納品牌權利持有人，即律師馬蒂亞斯-莫拉，進行數碼騷擾。

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這場遠程聽證會在布宜諾斯艾利斯法院第4分院舉行，達爾瑪-馬拉多納和吉安娜-馬拉多納堅持他們律師的證詞，否認了亡父律師提出的控訴。達爾瑪和吉安娜的律師表示，“很明顯，多年以來，兩人不僅在網絡上，而且在電視和印刷媒體上都遭受了公眾的侮蔑，而造成這一情況的那個人，現在正試圖扮演受害人的角色”。

達爾瑪-馬拉多納和吉安娜-馬拉多納是迭戈-馬拉多納與克勞迪婭-維拉法涅所生的女兒，她們目前因“馬拉多納”品牌的使用權，而與其亡父的律師馬蒂亞斯-莫拉發生衝突。莫拉控訴遭受兩人的數字騷擾，數字騷擾是一種犯罪行為，一經認定，則可處以罰款，社區服務和最多5天的監禁。

今年3月31日，因達爾瑪和吉安娜控告涉嫌欺詐，律師莫拉被司法機構暫時中止了馬拉多納系列世界知名品牌（包括Maradona, D10S, El Diez, La mano de Dios，即上帝之手，和El Diego）的使用權，不過上周五，阿根廷一刑事與輕罪上訴法院宣布恢復莫拉的營銷權。這些品牌商標以公司Sattvica SA的名義在阿根廷國家工業產權局註冊，該公司由莫拉和他的親戚於2015年6月創建，當時距離馬拉多納授予他品牌商標使用權，已有6個月。

本次達爾瑪和吉安娜-馬拉多納遭遇法律挫折，兩人發表了一份聲明，指責律師莫拉通過開設公司，攫取商標使用權，欺騙了她們的父親。

迭戈-馬拉多納在人生最後時刻飽受腎臟，肝臟和心臟問題折磨，於2020年11月25日死於心臟病發作，享年60歲，當時距離他的腦血栓手術，沒過幾周。阿根廷司法目前仍在調查他的死亡，是否有醫療團隊疏忽，導致其健康狀況惡化的元素在內。馬拉多納的遺產也面臨家人們的民事訴訟：除了達爾瑪和吉安娜之外，他所承認的兒女還有來自不同母親的小迭戈，嘉娜，和迭戈費爾南多。