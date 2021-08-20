美國在卡塔爾的接收基地出了問題，阿富汗人員撤離行動一度停滯

8月20日星期五，法新社五角大樓一名官員周五證實，美國從喀布爾機場的撤離行動一直在停滯，因為卡塔爾的接收基地人滿為患，無法接收撤離人員。

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美國空中機動司令部表示，喀布爾機場當天很久都沒有美國飛機出港，人員撤離工作停滯了數個小時。法新社指出，數千人當時已在機場準備酒席，但航班並未起飛。美國空中機動司令部方面解釋道，這是因為美國在卡塔爾的空軍基地接收站出現了人員流動管理的難題，而過去的半天當中，運往這些第三國的美軍接收基地的速度已經慢了很多。

法新社引述已經抵達卡塔爾的撤離人員的描述，稱他們在飛機庫悶熱的地板上已經睡了3天，有的人滯留的時間更久，而且設施十分有限。8月20日晚些時候，法新社證實，美軍從喀布爾的出港航班已經恢復。