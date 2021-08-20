針對中國基建工人的巴基斯坦自殺式襲擊造成兩兒童死亡

８月２０日星期五，法新社引述巴基斯坦奎達當地政府官員消息稱，瓜德爾港爆發了針對中國基建工人的自殺式襲擊，襲擊造成路邊兩名兒童死亡。

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奎達政府官員和當地警方官員向法新社表示，瓜德爾港是一項金額達數十億美元的中國基礎設施項目的核心，該地正在修建一條高速公路。事發時，一輛載着中國工人的車正從工地駛離，被自殺式爆炸襲擊者追蹤，爆炸造成一名中國公民受傷，路旁有兩名正在玩耍的兒童死亡，多名兒童嚴重受傷。

法新社回顧稱，巴基斯坦中國工人的人身安全長期以來倍受威脅，這些工人大部分參與建設，或者監督項目進展，而中國出資的這些項目引發了一些組織的怨恨，他們認為當地人受益並不多。幾周前，９名中國公民死於巴基斯坦西北部的一次自殺式爆炸襲擊，大巴車上載有工程師，監督員，技術人員等。