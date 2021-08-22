傳奇指揮官之子率反塔利班堡壘集合部隊，塔利班派數百兵入潘傑希爾山谷應對

喀布爾東北部的潘傑希爾山谷是阿富汗為數不多仍不受塔利班控制的地區之一。

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8月22日星期天，塔利班在其阿拉伯語推特賬戶上宣布，其數百名戰士已經出發，前往潘傑希爾山谷，應對當地的抵抗。塔利班表示，“數百名來自伊斯蘭國的聖戰者正前往潘傑希爾州進行控制，當地官員拒絕和平交權”。

自從塔利班佔領阿富汗以來，一些前政府軍在喀布爾北部的潘傑希爾聚集，那裡長期以來被視為“反塔利班的堡壘”，成千上萬的人已前往加入。法新社引述反塔利班部隊發言人阿里-邁薩姆-納紮里的消息，稱反抗組織希望推動一個新政府制度的建立，但同時準備好，在必要的時候，進行戰鬥。納紮里還解釋稱，2001年，九一一襲擊前兩天，命喪基地組織暗殺人員之手的北方聯盟傳奇指揮官，反蘇反塔利班抵抗英雄艾哈邁德-沙阿-馬蘇德的兒子艾哈邁德-馬蘇德，正在聚合約9千人的軍隊，抗擊塔利班。法新社也拍攝到了一些反塔利班部隊的訓練演習照片。馬蘇德向沙特媒體表示，阿富汗前政府軍正在從多個省份趕來山谷加入，“塔利班如果繼續其所作所為，將不會長久，我們已經準備好捍衛阿富汗，屆時將出現流血事件”。