上世紀八十年代阿富汗反蘇英雄艾哈邁德-沙阿-馬蘇德的兒子艾哈邁德-馬蘇德正在潘傑希爾山谷集結約9千人的軍隊，塔利班則在8月22日星期天派出了數百士兵，前往武力收權。

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艾哈邁德-馬蘇德當天接受了路透社電話採訪。他從山谷中表示，反塔利班陣地希望塔利班明白，只有談判才能解決問題。反塔利班陣地不希望爆發戰爭，但如果塔利班試圖進攻潘傑希爾山谷，那麼他們“將奉陪到底，抗擊一切的極權主義政權”。他還指出，潘傑希爾山谷抵抗運動還包括其他地區，他們正在捍衛阿富汗全境，擁有正規軍成員，特種部隊成員，以及游擊隊員。

塔利班方早些時候通過推特賬戶宣布，上百名士兵正在朝潘傑希爾山谷進發，解決潘傑希爾山谷地區代表“拒絕和平投降”的問題。

路透社引述一名塔利班代表的話稱，塔利班已經開始針對潘傑希爾山谷發起攻擊，但艾哈邁德-馬蘇德的一名近前人士稱，山谷里暫時沒有出現任何塔利班的車輛，也沒有收到任何戰鬥開始的報告。

早前，艾哈邁德-馬蘇德呼籲組建一個包容性的政府，包括阿富汗所有不同的民族代表，強調說，一個"極權政權不應該得到國際社會的承認"。通過總部設在迪拜的阿拉比亞電視台，艾哈邁德-馬蘇德保證，他不會投降塔利班，如果塔利班拒絕談判，戰爭將不可避免。

艾哈邁德-馬蘇德是“潘傑希爾的獅子”-傳奇軍閥艾哈邁德-沙阿-馬蘇德的兒子。後者在1997年炸毀了蘇聯入侵阿富汗期間建造的薩朗隧道，由此關閉了從南部進入山谷的入口。儘管多次嘗試，塔利班從未將該山谷拿下。