拜登提延後撤離期限可能 塔利班已表示反對

阿富汗塔利班周一（8月23號）警告美國不要在8月31日的最後期限之後繼續在阿富汗保留美軍，並聲稱他們在美軍離開之前不會宣布組建政府。

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法新社報道，美國總統拜登上周末提出了將美國在喀布爾機場的駐留時間延長至8月31日以後的可能性，他說不排除將8月31日的最後期限推後幾天，以完成對希望不惜一切代價離開該國的成千上萬人的疏散。此前，他曾將這一日期定為美軍完成從阿富汗撤軍的日期，從而結束一場長達20年的戰爭，這也是美國所打的時間最長的戰爭。

但塔利班周一發出了反對可能延長這一期限的聲音。塔利班發言人蘇海爾-沙欣告訴英國天空新聞電視台："答案是否定的。"

新政權內部的兩個消息來源也告訴法新社，只要有美國軍隊在阿富汗，塔利班就不會宣布組建政府。

塔利班的一名高級官員阿米爾-汗-穆塔奇周日指責美國造成了機場的混亂，並警告說這種混亂不可能持續很久。他稱美國以其所有的力量和設備（......），並沒有設法為機場帶來秩序。並警告："全國各地都很和平和平靜，但在喀布爾機場只有混亂，這種情況必須儘快停止。

在喀布爾，機場周圍的局勢仍然混亂和緊張，成千上萬因激進伊斯蘭教徒重新掌權而感到恐懼的阿富汗人正在等待能夠乘坐西方包租的飛機離開他們的國家。 法新社報道， 在首都的其他地區，局勢仍然相當平靜，塔利班武裝人員在街上巡邏，並被部署在檢查站。

另據報，塔利班德國軍隊在推特上宣布，在喀布爾機場，一名阿富汗警衛周一上午在與身份不明的襲擊者的槍戰中被打死，三人受傷。德國和美國士兵也捲入交火。

據法新社報道，自8月15日突然奪取阿富汗政權以來，塔利班一直試圖讓民眾相信他們已經改變，他們的政權將不像1996年至2001年期間那樣殘暴。但這並不能阻止那些不相信他們的承諾並想不惜一切代價離開的人的浪潮。

白宮周日表示，自8月14日以來，美國已經疏散了約30,300人，希望能疏散多達15,000名美國人和50,000至60,000名阿富汗人及其家屬。

數以千計的其他國籍的公民，以及受到威脅或為盟國工作的阿富汗人，也已被西方大國疏散或正在等待撤離。德國已經幫助超過2500人離開，英國超過5700人。

法新社報道，法國外交部長周一表示，法國認為 "有必要 "在8月31日之後再進行一次 "延期"，以完成塔利班掌權後從阿富汗撤離處境危險的人員。

英國政府周一宣布，它將在周二舉行的七國集團阿富汗問題虛擬峰會上主張將喀布爾的撤離行動延長到8月31日之後。