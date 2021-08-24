塔利班被聯合國畫"紅線"  60國喊停定點清除女性

聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特今天8月24日在人權理事會關於阿富汗的特別會議上警告說，塔利班對待婦女的做法將是一條"紅線"。

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巴切萊特說："一條基本的紅線，將是塔利班如何對待婦女和女孩。要看塔利班是否根據國際人權標準，尊重婦女和女孩的自由，包括她們的行動自由、教育、自我表達和就業的權利。特別是，女孩獲得高質量的“中學教育”，將是衡量塔利班對人權承諾的一個關鍵指標"。

塔利班定點清除婦女

在阿富汗特別會議辯論期間，約有60個國家提交了一份聯合聲明，由西班牙駐聯合國代表奧羅拉-迪亞斯-拉托宣讀，在多項呼籲當中，包括要求塔利班"立即停止對婦女權利維護者的定點清除殺害"。

塔利班自8月15日掌權以來，一直試圖讓民眾相信他們改變了，相信他們將不會像1996-2001年掌權的塔利班前輩那樣殘暴。他們聲稱將會尊重婦女的權利，允許她們受教育和工作，並表示會保證媒體的獨立和自由。

但這些承諾未能阻止成千上萬不相信他們的阿富汗人不惜一切代價逃離。法新社說，在喀布爾，成千上萬人擠在機場周圍，希望乘坐西方包租的飛機離開自己的國家。

聯合國人權高級專員巴切萊特女士說，她收到了 "關於在塔利班實際控制的許多地區，嚴重違反國際人道主義法和侵犯人權的可信報告"。

巴切萊特女士呼籲聯合國人權委員會建立"一個專門的機制，以密切監測阿富汗的人權狀況，包括--特別是--塔利班履行其承諾的情況"。

一些非政府組織呼籲進行國際調查，正如聯合國人權委員會對緬甸和委內瑞拉所做的那樣。

但巴基斯坦代表伊斯蘭會議組織提交的決議草案只要求人權高級專員調查侵犯人權的行為，並在2022年第一季度發布一份報告。