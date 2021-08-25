美國情報部門病毒溯源報告不確定 北京 ：拿出證據來

美國總統拜登要求其情報部門提供的冠狀病毒（Covid-19）溯源評估報告未能就這一敏感問題給出明確的結論。法新社說，這個問題是華盛頓和北京之間摩擦的根源。

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美國總統拜登在5月底曾呼籲美國情報部門"加倍努力"解釋冠狀病毒的來源，並要求情報部門在90天內提供一份報告，但是該部門迄今未能就這種冠狀病毒是自然傳染給人類還是通過實驗室泄露傳染得出明確結論。

據《華盛頓郵報》報道，拜登8月24日周二收到了這份絕密報告，但這份文件的結論不確定，因為儘管他們進行了研究和分析，但情報官員未能就病毒來源的明確解釋達成一致。

《華爾街日報》引用兩位未透露姓名的美國官員說，部分原因是中國沒有提供足夠的信息。

美國現任和前任官員表示，這凸顯了促使中國分享實驗室記錄、基因組樣本和其他數據的重要性，這些數據有助於進一步探索新冠病毒的起源。

據《華盛頓郵報》援引美國政府官員稱，美國情報界將在未來幾天嘗試解密該報告的部分內容，以便可能公開發布。

法新社說，長期以來被大多數專家否定的中國武漢實驗室泄露事故理論在最近幾個月重新回到了美國的辯論中。在科學界，要求進一步調查的呼聲也成倍地增加。

北京：拿出證據來

北京8月25日周三再次排除讓世衛組織在其境內對實驗室事故進行任何新的調查。

中國外交部軍控司司長傅聰8月25日周三向記者表示，"中國不需要證明自己的清白。如果美國認為中國有罪，那麼它應該拿出證據來。"

據法新社8月24日周二從官方來源彙編的死亡人數，自2019年12月底以來，冠狀病毒（Covid-19）大流行病已在全球造成至少4,439,888人死亡。