巴格達峰會：馬克龍承諾將維持法軍駐伊拉克支持反恐

法國總統馬克龍周日（8月29日）繼續在伊拉克的訪問，周六他在出席旨在推動該國穩定的地區反恐峰會時表示，只要伊方提出要求，只要恐怖主義威脅繼續存在，無論美國將如何行動，法國都會維持在伊的軍事存在。

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周六的巴格達峰會由法國和伊拉克發起，沙特、伊朗、土耳其、埃及、約旦、科威特和卡塔爾等地區多國參加。儘管峰會沒有形成即刻的成果，但組會方表示，峰會重點是體現地區國家間對巴格達的支持， 尤其是伊朗和沙特兩個歷史宿敵國家外長的同時與會，本身就可視為是峰會的一大成功。

伊朗和沙特 2016 年因也門和敘利亞衝突以來就斷絕了外交關係。

馬克龍對兩國的共同出席表示高興，他說，現實要求地區所有力量都必須意識到重新開始合作和磋商的重要，雖然這並不意味着所有分歧的消除，但共同磋商可能讓各方接近這一目標的方式更加緩和和減少直接衝突。

與會國家都表達了共同反恐的意願，馬克龍在會上多次強調，“無論美國做出什麼選擇，只要恐怖組織繼續活動，只要伊拉克政府要求提供這種支持，法國就將繼續參與伊拉克的打擊恐怖主義行動。

法國目前在伊拉克有600名官兵，為伊拉克政府打擊極端組織“伊斯蘭國”提供支持。

美國拜登政府此前曾暗示將重新調整美軍在伊的使命。

此次巴格達地區反恐峰會也受到阿富汗局勢影響。喀布爾爆炸案突顯了伊斯蘭國組織的威脅。伊拉克總理卡齊米表示，伊拉克的伊斯蘭國組織在該國失敗四年後繼續發動襲擊，而法國“是反恐鬥爭的重要夥伴”。

這是一年來馬克龍對伊拉克的第二次訪問，周六峰會之後，馬克龍在伊拉克總理的陪同下當晚參觀了巴格達一個著名的什葉派聖地卡迪米亞神殿，受到當地熱烈歡迎。法國傳統上是地區遜尼派盟友，這是法國總統的第一次參觀什葉派聖地。馬克龍希望體現法國對伊拉克不同宗教的平等對待。周日他將前往伊拉克北部訪問，行程包括對摩蘇爾基督教社團的會晤以及看望在庫爾德自治首府埃爾比勒看望法國駐軍並與地方官員會晤。