國際原子能機構：朝鮮似乎已重啟一座核反應堆生產鈈

國際原子能機構（IAEA）稱，朝鮮似乎已經重新啟動了在寧邊核設施的一座反應堆生產鈈。該機構表示很擔心。

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國際原子能機構（IAEA）在它的年度報告中說，朝鮮"自7月初以來，核設施內有一些活動跡象，尤其是冷卻水的排放，與核反應堆運行是一致。重啟5兆瓦的反應堆可能意味着平壤在繼續發展其核計畫，這明顯違反了聯合國安理會的決議。據報道，8月27日發表的報告說，寧邊核設施自2018年12月初以來一直被關閉。

寧邊核設施的未來是朝鮮領導人金正恩與美國前總統特朗普第二次峰會主要爭議之一，2019年的這次峰會在河內以失敗告終。當時，朝鮮提出拆除寧邊綜合設施的一部分，但不拆除其他核生產設施，以換取經濟制裁的 "部分 "解除。這一提議被華盛頓拒絕，此後兩國的談判陷入僵局。

本台法語組指出，朝鮮政府因為開展被禁止的軍事試驗，尤其是核試驗，而受到多重國際制裁，在金正恩的統治下，朝鮮核計畫取得了很大的進展。原子能機構的專家在2009年被驅逐出朝鮮；從那時起，這家國際機構主要是通過衛星圖像遠程監測朝鮮的核活動。

最近，在核反應堆可能重啟之前，曾有報道稱平壤還在利用在核設施附近的一個放射化學實驗室，從反應堆的乏燃料中分離鈈。原子能機構說，反應堆和實驗室開始運行的跡象 "令人深感不安"，並補充說，這些活動 "明顯違反 了聯合國決議。

朝鮮寧邊核設施位於平壤以北約100公里處，包括幾十座與核計畫有關的建築。它在1986年開始投入使用，是朝鮮的第一個核反應堆所在地，也是目前知道的朝鮮唯一生產鈈的地方。然而，寧邊可能不是朝鮮唯一的核設施，它的關閉也不意味着朝鮮核計畫的結束。