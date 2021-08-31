克里訪日 日美敦促中國就氣候減排做出更多努力

美國氣候議題特使克里周二(8月31日)抵達東京，開始對日本和中國的訪問。日本外相茂木敏充在與克里當天會晤之後表示，日美雙方就要求中國為全球減排做出更多貢獻達成共識。

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就此次克里對日本和中國的訪問，美國國務院此前表示，目的是在11月世界氣候大會COP26舉行之前“推動對氣候減排的“雙邊和多邊努力”。克里抵達日本後首先會晤了日本外相茂木敏充，後者在會後的新聞發布會上說：“雙方討論了減少包括中國在內、世界主要排放國對減少碳排的合作努力。” 他說， “中國是世界最大碳排放國，也是世界第二大經濟體，呼籲中國擔負起與之地位相應的責任，這非常重要。”

克里在此後飛往天津訪問中國之前還將與日本首相菅義偉會晤。

世界氣候大會COP26定於 11 月在蘇格蘭格拉斯哥舉行，此次會議的任務是敦促各國兌現有關減排的新承諾，並最終落實巴黎氣候協定尚未確定的重大氣候議題。

日本去年提出了在2050 年實現碳中和的目標，中國所設定的目標是 2060年實現碳中和，中國在今年初提出減排強化目標：與2013年相比2030年實現減排46%，此前設定的目標是26%。

克里表示，提出新目標是“對全球努力做出的重大貢獻”。

根據在線減排平台“ Global CO2 Atlas ”的數據，日本2019年在世界經濟排名中位居第三，是世界第五大碳排放國，位列中國、美國、印度和俄羅斯之後。

聯合國氣候專家小組（IPCC） 8 月初公布一份報告，顯示地球升溫速度高於預期，達到升高1.5°C 閾值的時間將早於之前估計。專家表示，人類“無可爭辯地”對氣候變化負責，而限制損害的唯一途徑是大幅減少溫室氣體排放。