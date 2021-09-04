國際走私象牙犀牛角案即將在法國開審

犀牛角在亞洲的零售價格已飆升至每公斤100,000歐元。

一宗國際走私象牙和犀牛角案周一將在法國開審。該案包括中國、越南和愛爾蘭9名被告，罪名是組織龐大的象牙和犀牛角走私販運網絡。

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據法新社報道，庭審9月6日將在法國布列塔尼首府雷恩開始，直到9月8日。

此案始於2015年9月在法國中西部的維埃納省海關的一次例行檢查。車上有四根非洲象的象牙和3萬2千800歐元的現金。

幾名自稱是舊貨商販的乘客其實是愛爾蘭少數民族拉斯基爾遊民（Rathkeale Rovers）流動犯罪團夥成員。該團夥以愛爾蘭西部城市利默里克附近的拉斯基爾村命名。

這個組織的成員遍布歐洲，經常因盜竊和販運“犀牛角”被起訴，他們把犀牛角隱藏在塗抹柏油或修理屋頂的材料中。

法國海關官員通過2015年的逮捕行動，破獲了兩個與拉斯基爾遊民（Rathkeale Rovers）走私原料象牙和犀牛角的國際販運網絡。

第一個是“法國-越南”網絡，中心人物是51歲的商人大衛-塔（David Ta），此人專門從事向亞洲出口古董和香水。作為象牙的主要買家，他對法國市場的價格有直接影響。

據調查人員統計，在6個月內，經他的公司交易的原始象牙有62根。此人被審前，已被拘7個月，自2016年12月以來，他一直處於司法監督之下。其律師馬丁-梅金（Martin Mechin）辯稱： "他只是一個業餘愛好者"。

第二個網絡是“法國-中國”網絡，該網絡的主要人物包括在巴黎北部城市克雷伊（Creil）經營“這條龍”（Le Dragon）餐廳的人，此人音譯名叫“何成吉”（Ching Kit Ha），別名 "老闆"，第二個人是音譯名叫賈青（Qing Jia）的導遊，第3人是綽號叫"楊醫生"，音譯名叫道勝（Daosheng）的人。後者的律師威廉-皮諾（William Pineau）否認他參與過任何販運活動，說他僅僅是"一名象牙收藏家"。

然而，在調查過程中，法國海關官員發現了幾個加工犀牛角和象牙的車間。犀牛角被加工成粉末、碎塊、小球或釘子狀，以方便運往中國銷售。

據審判中的民事方羅賓-伍德Robin Hood稱，近年來，犀牛角在亞洲的零售價格已飆升至每公斤100,000歐元。

根據國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種的紅色名錄，非洲黑犀牛和非洲森林大象正處於極度瀕危狀態。