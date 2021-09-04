60多位歐洲議員聲援被中國威脅的立陶宛

60多位來自20國的歐洲議員9月3日發布聲明，聲援因與台灣互設貿易代表處而受到北京威脅的立陶宛。聲明強調歐盟必須繼續重申其所有成員國有權按照他們認為合適的方式與台灣開展經濟、文化和外交關係。

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這份聯署聲明說，在中國最近的威脅、恐嚇和欺凌之後，歐洲議會立陶宛新歐洲黨（Renew Europe）議員奧斯特雷維丘斯（Petras Auštrevičius）和德國綠黨（Greens/EFA）籍歐洲議會議員賴因哈德·比蒂科費爾（Reinhard Bütikofer）發起聲援立陶宛共和國總統、總理和議會發言人的公開信。

這封聲援立陶宛的公開信得到了來自20個國家和5個不同政治團體的60多位歐洲議員的支持。

這封公開信強調，“歐盟必須繼續重申其所有成員國有權按照他們認為合適的方式與台灣開展經濟、文化和外交關係，並在不受中國政府威脅和恐嚇的情況下進行”。這份聲明還指出，“台灣在國際社會中可以發揮重要作用”。

歐洲議會德國綠黨籍議員比蒂科費爾還強調了歐洲團結的必要性。他稱，"通過這封信，我們想向我們的立陶宛朋友保證，面對中國政府對他們的懲罰措施，我們不會停止為歐盟的廣泛團結而努力。歐洲必須團結一致，捍衛我們共同的價值觀"。