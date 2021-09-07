法國與美國兩起世紀大審判 全球聚焦

法國與美國緊接下來的兩起震驚世界的恐怖襲擊案分別司法審判，引起全球聚焦。法國司法9月8日開庭審理2015年11月13日恐怖分子襲擊巴黎恐怖案。而美國在9.11事件20周年之際，重新開庭審理這一事件中襲擊美國的恐怖分子。法國已經準備好專門的庭訴，從警員安全戒備，到特別法庭的建制完善，都摒息以待。

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據中央社今天報道稱，震驚全球的巴黎恐襲案在長達4年半、跨19國偵調後，巴黎法院明天將首度開庭。調查文件堆疊相當十餘層樓高，原告達1800人，檢方起訴20人，法院甚至打造全新場地容納參與者。

為此場歷史性審判，巴黎法院耗資750萬歐元，花了一年半打造一間名為“大審判”（Grands Procès）的全新聽證廳，可容納550人。巴黎法院表示，這是法國“建造有史以來最大的庭審聽證廳”。

2015年11月13日，是法國歷史上的巨大創傷，這天巴黎一連發生多起槍擊與爆炸案，為法國最嚴重的恐怖攻擊，共造成130人喪生、300多人受傷；也是恐怖組織伊斯蘭國（État islamique）在歐洲犯下的最致命攻擊案。

據報道稱，檢警針對案件進行細緻蒐查，共建立542冊的資料，包含至少4萬7000份調查報告，文件疊加起來高度可達53公尺，相當十餘層樓高。

案件的範圍、規模、時長與牽涉人數等皆相當驚人，法國媒體形容這是“世紀審判”、“歷史性審判”。光由受害者與受害者家屬組成的原告，就有1800人，其中數十人將出庭作證，重述當晚悲劇與可怕回憶。公聽會也將長達140天，整個過程預計將耗時9個月。

這場法國本世紀最大的刑事案件共有20名被告。當天10名恐怖分子游擊隊有9人遭警方當場擊斃，不予審判；唯一生還的31歲薩拉赫•阿布德斯拉姆（Salah Abdeslam）則成為審判的頭號公敵。

另外3名行動計畫首腦，包括製造自殺炸彈皮帶的拉克哈維（Najim Laachraoui）與行動後勤負責人巴克勞伊（El Bakraoui）兄弟，皆在2019年3月22日導致32人喪命的布魯塞爾自殺爆炸案中身亡。

其餘19名被告皆為曾提供恐攻後勤協助的嫌犯，將考量他們事前對計畫的了解程度受審，就如“查理周刊”（Charlie Hebdo）與連鎖猶太超市Hyper Cacher恐攻案審判模式。

據該報道稱，審判也為法庭帶來前所未有的挑戰，除了原告外，還有近330名律師出席。此外，已發出141家媒體採訪證，其中50多家是外國媒體，預計將有百餘名記者採訪聽證會。

全新打造的“大審判”聽證廳旁邊有10多間附屬法庭，配有直播影像播放；甚至還有網絡廣播直播，讓部分原告可在家中聆聽。

預計明年3月底，部分被告恐怖分子將透過線上會議的方式作證；審判結果預計於明年5月底宣布。

911恐攻將屆滿20周年 美要再將5被告送上軍事法庭

據法新社說，美國911恐怖攻擊事件即將屆滿20周年，當局明天將重啟相關法律程序，再次將涉嫌策畫這起恐攻的5名被告送上軍事法庭，盼能為這場曠日持久的“世紀審判”畫上句點。

2001年9月11日上午，蓋達組織（Al-Qaeda）恐怖分子劫持4架民航客機，其中3架分別撞上紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙子星大樓（Twin Towers）和美國國防部，另一架則被機組員制伏並墜落在賓州，共釀成近3000人死亡。

關塔納摩灣海軍基地監獄關押的都是美國在“反恐戰爭”（War on Terror）逮捕的嫌疑人，自稱911恐攻首腦的巴基斯坦籍人士穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）和另外4名被告被關押在此已近15年。

這將是自2019年初以來，5人首度在軍事法庭出庭受審。

此案因新冠病毒疫情大流行而暫停審理17個月後，訴訟程序可能將從中斷之處繼續展開。辯護律師試圖聲稱，穆罕默德等人遭美國中央情報局（CIA）拘留期間持續受到嚴刑拷問，因此政府握有的大多數證據並不符合資格。

新任軍事法官、空軍上校麥卡爾（Matthew McCall）是此案的第8位法官，他5日暗示審判將會緩慢開始，而明天將舉行一場着重於其本身資格的初步聽證會。戰爭罪行法庭准許雙方律師質疑新法官可能存在偏見。

本周剩下的時間主要是與軍事檢察官和辯護團隊會面。

由於有數十項動議要求軍事檢察官提出他們拒絕交出的證據，辯護律師表示，預審階段很容易再持續一年，讓陪審團審判和判決的希望都遙遙無期。

穆罕默德等5人將在戒備森嚴、周圍環繞鐵絲網的軍事委員會法庭出庭，每名被告都有自己的辯護團隊。部分911受害者家屬和一大群記者將在旁聽席旁聽。5名被告在戰爭罪法庭面臨謀殺和恐怖主義等指控，若遭定罪將難逃死刑。

法新社說，美國總統拜登3日簽署行政命令，指示司法部與相關機構檢視、解密並公布關於911恐怖攻擊的調查文件，並在6個月內對外公布。