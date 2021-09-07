美國、韓國和日本預計9月14日將在東京舉行三方會談

美國、韓國和日本預計下周將在東京舉行三方會談，針對朝鮮議題磋商。根據韓聯社，這場會談將於14日舉行。日本共同社引述多名未具名消息人士報導，美國朝鮮特使金星容 、日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕與韓國外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德之間的三方會談正在籌備中。

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美日韓三國官員將針對美國總統拜登政府試圖與朝鮮展開對話，以尋求朝鮮無核化的可行性進行商討。

韓聯社引述韓國外交人士指出，這場會談將於14日在東京舉行，討論議題包括展開對朝鮮人道主義合作等與朝鮮接觸的多種方案。

這次會談也將是美日韓自6月21日在首爾會晤後，時隔3個月再次會面。

韓聯社報道說，韓國統一部發表報告稱，朝鮮勞動黨正副部長金英哲和金與正上月就韓美聯演發表相關談話預示軍事緊張狀態，但至今尚無進一步動向，預計朝方仍在探索對韓對美戰略。

韓國統一部認為，朝鮮正在持續着力解決由疫情、制裁和自然災害引發的內部經濟問題和民生危機。民生方面，朝鮮今年1—7月對華貿易額同比驟減82.1%，大米、食品、醫藥品等物資供需持續不穩。為此，朝鮮正在朝中邊境建防疫設施，以期在確保防疫的同時擴大物資進口。統一部正在關注相關鐵路恢復運行的時間。