韓國成功試射首枚潛射彈道導彈 入列世界八強

據韓聯社周二（9月7日）報道，韓國已成功完成自製戰略潛射導彈（MSBS）的水下試射，成為世界第八個擁有潛射導彈的國家，也凸顯韓國面對擁核的朝鮮有意增強其軍事防禦。

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韓聯社報道援引匿名軍方消息稱，韓國國防科學研究所上周一（9月1日）在海軍“島山安昌浩”號潛艇上首次進行了自治潛射導彈的水下試射。該潛艇是韓國海軍第一艘3000噸級潛艇，配備有6根冷發射管的垂直發射系統。

報道指，進行試射的潛射導彈是基於500公里射程的“玄武2B”彈道導彈研製，因此命名為“玄武4-4”，在進一步測試後將投入批量生產。

平壤長期以來也一直在尋求開發潛射導彈技術，並在今年1 月的閱兵式上展示四枚此類導彈，朝鮮官媒稱其為“世界最強大的武器”。但據平壤所發布的照片觀察，朝鮮的潛射導彈是從固定平台或潛水駁船上發射，而不是從潛艇發射的。

上周試射讓韓國成為繼美、俄、英、法、印度、中國和朝鮮之後，全球第8個擁有潛射導彈的國家。

法新社援引韓國媒體報道指，在首爾周一提交韓國議會審批的 2022 年預算案中，用於軍事研發的預算近 1.5 萬億韓元（11 億美元）。如果預算案獲批，意味韓國國防研究預算將增加 76%，用於“積極開發前沿和前瞻性技術”。

在朝鮮方面，平壤也在不斷尋求提高潛艇性能。金正恩今年一月在朝鮮勞動黨代表大會宣布，朝鮮已經完成了核動力潛艇的研發計畫。報道指，儘管核潛艇從研發到投入使用仍需數年時間，但專家認為，這將是一個改變半島局面的戰略步驟，意味着一旦發生軍事對抗，朝鮮在即使地面部隊被摧毀的情況下，仍能夠從海上發動攻擊。報道說， 2019 年，朝鮮發布的一張金正恩視察一艘新潛艇的照片顯示，新潛艇體量巨大，朝鮮官媒報道指該型潛艇將很快投入海上的部署使用，但並未提及其性能細節。