拜登和習近平7個月後再次通話

美國總統拜登9月9日與中國領導人習近平通了電話，這是時隔7個月，拜登與習近平的首次通話。這次通話的背景是拜登下令情報部門調查冠狀病毒溯源報告沒有確定武漢實驗室的責任，及美國副卿舍曼和氣候特使克里訪華沒有結果。拜登強調競爭不轉向衝突，習近平強調“山重水複疑無路，柳暗花明又一村。”

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據白宮網站宣布9月9日宣布，美國總統小約瑟夫-拜登與中華人民共和國（PRC）主席習近平通話。兩位領導人進行了廣泛的戰略討論，包括利益一致的領域，以及我們各自利益、價值觀和觀點不同的領域。雙方同意在這兩組問題上進行公開和直截了當的接觸。

白宮說，正如拜登總統所表明的那樣，這次討論是美國為負責任地管理美國和中國之間的競爭而持續努力的一部分。

拜登總統強調了美國對印太地區和世界和平、穩定和繁榮的持久關心，兩位領導人討論了兩國在確保“競爭不轉向衝突”方面的責任。

據中國官媒新華社報道，習近平實在北京時間9月10日上午“應約”同美國總統拜登通電話，就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。

習近平指出，一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。他並強調，中國是最大的“發展中國家”，美國是最大的“發達國家”，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運...

習近平還強調，“山重水複疑無路，柳暗花明又一村。”他說，中美自1971年雙邊關係“破冰”以來，攜手合作，給各國帶來實實在在的好處。當前，國際社會面臨許多共同難題，中美應該展現大格局、肩負大擔當，...推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道。

習近平還強調了中方在氣候變化等問題上的立場，強調中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展道路。

據中國官媒的報道說，拜登表示，...美中關係是世界上最重要的雙邊關係，如何互動相處，很大程度上將影響世界的未來。兩國沒有理由“由於競爭而陷入衝突”。“美方從無意改變一個中國政策”。“美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。美方期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。