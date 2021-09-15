邀請習近平面談遭拒？拜登否認了

美國總統拜登周二否認了《金融時報》之前有關習近平拒絕了他參加一對一峰會邀請的報道。

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路透社報道，英國《金融時報》報道中引述了多個消息來源披露，上周四舉行的美中領導人七個月來首次電話會談中，習近平沒有接受拜登一對一會高峰會談的提議，並強調華盛頓對北京不應採取那麼強硬的語氣。

《金融時報》援引其一位消息人士的話說，拜登提議舉行峰會，作為與習近平進行後續交流的幾種可能性之一，他並不指望立即得到回應。該報援引一位美國官員的話補充說，白宮認為，習近平不願意同意舉行峰會的部分原因是對冠狀病毒爆發的擔憂。

但拜登周二被記者問道他是否對習近平不願意與他會晤感到失望時，回答說，“這不是真的。”

早些時候，拜登的國家安全顧問傑克-沙利文也斷然否認了金融時報報道的準確性。沙利文在聲明中補充說，兩位國家首腦討論了能夠進行私下討論的重要性，“我們將尊重這一點。"

路透社周三的報道強調，一位熟悉兩位領導人之間通話內容的消息人士證實，《金融時報》的報道是準確的。消息人士告訴路透社，“顯然，習近平建議首先需要改善兩國關係的基調和氛圍，"

10月在意大利舉行的G20峰會被認為是進行面對面會談的可能地點，但自去年年初大流行病爆發以來，習近平還沒有離開中國。

上周四，喬-拜登與習近平通了電話，這是七個月以來的第一次。報道稱，會談期間，兩位領導人討論了防止世界上兩個最大經濟體之間的競爭避免升級為衝突的必要性。雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話。通話前的一份美國官方簡報稱，這是對高層直接接觸能否結束兩國關係僵局的考驗。兩國關係目前處於數十年來最糟糕的水平。

白宮事後表示，中美元首的通話旨在保持溝通渠道暢通，但沒有宣布後續接觸的計畫。中國官方媒體稱，習近平告訴拜登，美國採取的對華政策致使“中美關係遭遇嚴重困難”，他並稱雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話。

中國駐華盛頓大使館沒有立即回應評論請求。