新總理：沒有被要求加入三方協議 加保守黨領袖：我們的盟友不信任特魯多嗎？

新西蘭總理傑辛達·阿德恩 (Jacinda Ardern)9月16日向媒體表示，新西蘭沒有被要求加入涉及澳大利亞、美國和英國的新的“奧庫斯”三方安全（Aukus）協議。她亦指，不會想到新西蘭被要求加入該協議。此外，加拿大保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）15日轉發三方協議達成的消息，並稱“加拿大再一次被排除在外... 是我們的盟友不信任特魯多嗎？”

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據悉，阿德恩15日晚與澳大利亞總理莫里森（ Scott Morrison）曾談及澳英美三方安全協議。在周四的新冠疫情記者會上，阿德恩說，新西蘭還沒有（因該協議問題）被接觸過。“但我也不指望我們會這樣，”她說。阿德恩說，“這一安排的核心內容是建造核動力潛艇，以澳大利亞為基地”。她表示，“澳大利亞和新西蘭的所有合作夥伴都“非常精通並理解我們在核動力船隻以及核武器方面的立場”。阿德恩說，“這當然意味着他們很了解我們在建立核動力潛艇和在該地區使用核動力潛艇方面可能採取的立場。”

阿德恩說，新西蘭對國防軍的資產進行了卓越的投資，她將回擊任何認為新西蘭沒有盡到“自己的責任”的看法。因其禁止核艦艇進入該國港口的核武政策，新西蘭在上世紀80年代中期暫停了與澳大利亞和美國的《澳新美安全條約》全面關係。新西蘭和加拿大同時都是“五眼聯盟”成員。

阿德恩說，“新西蘭在禁止核動力船隻進入我國水域方面的立場仍然沒有改變”。她說，“澳大利亞與美國和英國的安排主要是圍繞技術和國防硬件，其核心是澳大利亞購買核潛艇。”她強調，“這一安排絕不改變我們與這三個國家以及加拿大的安全和情報關係。”

阿德恩說，新西蘭首先是一個太平洋地區的國家，通過符合該地區最佳利益的視角來看待外交政策的發展。她說，“我們歡迎英國和美國加強在該地區的參與，並重申我們的集體目標需要是實現和平與穩定以及維護基於規則的國際體系。”

此前，莫里森曾將這份新的澳英美協議形容為，“建立在成熟的信任的堅實基礎上的下一代夥伴關係”。他說，“我們總是通過一個類似的鏡頭來看待世界”。他表示，“這是一種尋求參與而不是排斥的夥伴關係。貢獻，而不是索取。啟用和授權，而不是控制或脅迫”。

莫里森說，“奧庫斯”協議將加強澳大利亞對其在印太地區不斷增長的夥伴關係網絡的貢獻。他說，“《澳新美安全條約》，我們的東盟朋友，我們的雙邊戰略夥伴，四方安全對話機制（Quad），‘五眼聯盟’，當然還有我們親愛的太平洋大家庭。”

惠靈頓維多利亞大學國際關係高級講師約翰遜（Van Jackson）說，新西蘭與美國的關係仍然是積極的，澳英美新聯盟不是“區域或關係的革命性變化”。他說，“美國與新西蘭保持良好的關係是沒有問題的，但在‘五眼聯盟’內部，幾年來一直存在着這種英國、澳大利亞和美國的小型團隊或什麼的，這實際上與這三個國家都有保守的政府有關”。

然而，約翰遜說，更令人擔憂的是，在媒體報道之前，新西蘭似乎不知道這個新的戰略聯盟。“這不是你想要的新西蘭的情況，”他說。

此外，加拿大《環球郵報》在報道澳英美協議時以“美國、英國、澳大利亞達成協議對抗中國，加拿大被排除在外”為題，《多倫多太陽報》的報道更是以“特魯多的加拿大被排除在美國主導的新安全聯盟之外”為題。隨着加拿大大選的臨近，反對黨領袖奧圖爾發推說，“加拿大再一次被排除在外... 是我們的盟友不信任特魯多嗎？”