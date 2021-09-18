阿爾及利亞前總統布特弗利卡逝世

阿爾及利亞前總統阿卜杜勒-阿齊茲·布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）周五去世，享年 84 歲。2019年，尋求第5屆任期的布特弗利卡在民眾不滿他長年統治的抗議聲浪中下台。

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阿爾及利亞國家電視台在其節目字幕中公布了總統府有關布特弗利卡去世的聲明，聲明沒有提及葬禮何時舉行。

前政治強人布特弗利卡2019年2月宣布尋求第5個任期引發國內空前抗議，在大規模的反對示威延燒數周後，執政20年的布特弗利卡於當年4月在軍方施壓下辭職。

下台後，布特弗利卡隱居在阿爾及爾西部的住處，遠離公眾目光。他的親屬其後被指腐敗遭司法起訴。

布特弗利卡 1937 年出生於摩洛哥，年輕時投身祖國阿爾及利亞的民族解放運動，在阿爾及利亞1962年獨立時曾任當時最年輕的青年及外交部長等職16年，是該國不結盟運動的重要推動者。後因受到貪腐指控，他曾流亡瑞士和阿聯酋，1987年返國後，他進入12年的政治上升期，1999年在軍方支持下62歲的布特弗利卡當選阿爾及利亞總統，引領該國結束長達10年的內戰，被認為是阿爾及利亞民族和解的締造者。

在 連續兩次連任後，布特弗利卡修改憲法，允許其繼續執政第三及此後的第四個任期。2013年他在中風後深受削弱，幾十年來在該國政治生活中幾乎無處不在的布特弗利卡幾乎在公共場合消失，他以輪椅代步，七年未發表過公開講話。

在布特弗利卡的第四屆任期內，受國際油價暴跌影響，嚴重依賴石油經濟的阿爾及利亞國庫空虛，社會矛盾激化，2011年爆發的茉莉花革命同樣波及該國。

儘管年老體衰，布特弗利卡2019年仍尋求第5個任期，引發民眾憤怒抗議。示威之後演變成不滿他統治的大規模運動，最終布特弗利卡在失去軍方支持後被迫宣布辭職下台。

法新社報道注意到，阿爾及利亞官方電視台只以字幕形式公布了布特弗利卡逝世的消息，並未中斷節目或做特別的播出。官方目前除么宣布聲明外，並沒有對布特弗利卡去世做任何評論。