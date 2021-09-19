安全返回地球 SpaceX首個平民太空飛行成功完成

美國私營航天科技公司SpaceX 的四名太空遊客在太空環遊三天後，周六（9月18日）晚上返回地球，在美國佛羅里達州外的大西洋成功着陸，史上首次沒有專業宇航員隨行的太空環繞地球軌道任務圓滿完成。

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法新社報道，SpaceX的龍號太空船在四個大型降落傘協助下減低下降速度，最後於當地時間晚間7時06 分準時降落入大西洋，接應船隻立刻上前處理。

出資包下這次平民航天項目的美國企業家、電商公司Shift4 Payments創辦人，同時也是這次飛行任務指揮的伊薩克曼（Jared Isaacman）說：“好一趟絕妙的旅程！而我們只是剛剛起步。”

伊薩克曼等四名乘客滿臉笑容、揮手逐一走出艙門。他們隨後被直升機接送道美國肯尼迪航天中心與家人團聚。周三晚上他們正是從這裡乘坐堅韌號火箭飛向太空的。

SpaceX的老闆伊隆·馬斯克在飛船着陸後發推文表達祝賀，說"祝賀, Inspiration4",

這趟名為靈感4（Inspiration4）的太空之旅是首次把全平民送入太空軌道的非官方項目，成員除了出資包下該計畫的伊薩克曼，還有受他邀請的三人，分別是51歲地球科學家普羅克特（Sian Proctor）、29歲醫療助理阿索諾（Hayley Arceneaux），以及42歲任務「專家」森布羅斯基（Chris Sembroski）。

堅韌號15日升空，3小時後來到585公里高度，比國際太空站（ISS）還要深入太空，也是自美國國家航空暨太空總署（NASA）阿波羅登月計畫1972年結束以來，人類距飛離地球最遠的一次。

他們在太空的平均飛行速度約 28,000 公里/小時，每天環繞地球 15 圈以上。

此次飛行的既定目標是將太空旅行推廣向非專業訓練普通人的一個轉折，參加此次太空旅行的四人只經過了約六個月的準備訓練，而培養一個專業宇航員通常需要幾年的時間。

在太空飛行的三天中，四名乘客除了進行了各項健康數據的採集，還通過全新安裝的觀景穹頂欣賞太空、與著名演員湯姆克魯斯通話，享受在失重的條件下吃披薩、聽音樂的樂趣。

這是伊隆 馬斯克的公司第三次的載人太空飛行，此前該公司在承接 NASA 的項目中，已有六名宇航員乘同一飛船前往國際空間站。SpaceX公司計畫今後繼續進行太空旅遊，下一個計畫是明年 1 月載有三名企業家的三天太空飛行。